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Long Beach, CA
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1629 CHERRY AVE #107
Last updated March 18 2020 at 1:55 AM

1629 CHERRY AVE #107

1629 Cherry Avenue · No Longer Available
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Location

1629 Cherry Avenue, Long Beach, CA 90813
Central Long Beach

Amenities

w/d hookup
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
parking
carpet
Unit Amenities
carpet
dishwasher
patio / balcony
range
w/d hookup
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
1629 CHERRY AVE #107 1/2 OFF FIRST MONTH RENT WITH ONE YEAR LEASE - CROSS STREETS PCH AND CHERRY
SPECIAL 1/2 OFF FIRST MONTH WITH ONE YEAR LEASE

UPPER REAR ALL ELECTRIC UNIT, SECURED ENTRY BUILDING, GREAT LOCATION NEAR SHOPS, RESTAURANTS, PARKS, IT INCLUDES STOVE, DISHWASHER, NEW VINYL PLANKS FLOORING AND NEW CARPET IN BEDROOMS, CUSTOM FRESH PAINT, NEW BLINDS, WASHER AND DRYER HOOKUPS, BALCONY

RENTERS INSURANCE IS REQUIRED FOR THIS UNIT

SHOW BY APPOINTMENT MONDAY TO FRIDAY PLEASE CALL DORIS (562) 987-3239 OR SAL (562) 344-4285 OR
SATURDAY SELF KEY CHECK OUT AT OUR OFFICE 248 REDONDO AVE LONG BEACH CA 90803 9:00 am to 3:30 pm

NO CO-SIGNER
ONE YEAR LEASE
SMALL PET UNDER 20 LBS WITH EXTRA DEPOSIT

2 ASSIGNED PARKING SPACES #3 & # 38
RENT $1,625
SEC DEPT $ 1,700
APPLICATION FEE $30.00

(RLNE5228871)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1629 CHERRY AVE #107 have any available units?
1629 CHERRY AVE #107 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Long Beach, CA.
How much is rent in Long Beach, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Long Beach Rent Report.
What amenities does 1629 CHERRY AVE #107 have?
Some of 1629 CHERRY AVE #107's amenities include w/d hookup, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1629 CHERRY AVE #107 currently offering any rent specials?
1629 CHERRY AVE #107 is not currently offering any rent specials.
Is 1629 CHERRY AVE #107 pet-friendly?
Yes, 1629 CHERRY AVE #107 is pet friendly.
Does 1629 CHERRY AVE #107 offer parking?
Yes, 1629 CHERRY AVE #107 offers parking.
Does 1629 CHERRY AVE #107 have units with washers and dryers?
No, 1629 CHERRY AVE #107 does not offer units with in unit laundry.
Does 1629 CHERRY AVE #107 have a pool?
No, 1629 CHERRY AVE #107 does not have a pool.
Does 1629 CHERRY AVE #107 have accessible units?
No, 1629 CHERRY AVE #107 does not have accessible units.
Does 1629 CHERRY AVE #107 have units with dishwashers?
Yes, 1629 CHERRY AVE #107 has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
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