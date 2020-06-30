Amenities
1629 CHERRY AVE #107 1/2 OFF FIRST MONTH RENT WITH ONE YEAR LEASE - CROSS STREETS PCH AND CHERRY
SPECIAL 1/2 OFF FIRST MONTH WITH ONE YEAR LEASE
UPPER REAR ALL ELECTRIC UNIT, SECURED ENTRY BUILDING, GREAT LOCATION NEAR SHOPS, RESTAURANTS, PARKS, IT INCLUDES STOVE, DISHWASHER, NEW VINYL PLANKS FLOORING AND NEW CARPET IN BEDROOMS, CUSTOM FRESH PAINT, NEW BLINDS, WASHER AND DRYER HOOKUPS, BALCONY
RENTERS INSURANCE IS REQUIRED FOR THIS UNIT
SHOW BY APPOINTMENT MONDAY TO FRIDAY PLEASE CALL DORIS (562) 987-3239 OR SAL (562) 344-4285 OR
SATURDAY SELF KEY CHECK OUT AT OUR OFFICE 248 REDONDO AVE LONG BEACH CA 90803 9:00 am to 3:30 pm
NO CO-SIGNER
ONE YEAR LEASE
SMALL PET UNDER 20 LBS WITH EXTRA DEPOSIT
2 ASSIGNED PARKING SPACES #3 & # 38
RENT $1,625
SEC DEPT $ 1,700
APPLICATION FEE $30.00
(RLNE5228871)