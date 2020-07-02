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Laguna Niguel, CA
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27951 Greenlawn Circle
Last updated April 19 2020 at 9:25 AM

27951 Greenlawn Circle

27951 Greenlawn Circle · No Longer Available
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Location

27951 Greenlawn Circle, Laguna Niguel, CA 92677
San Joaquin Hills

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
parking
recently renovated
pool
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
hardwood floors
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
playground
pool
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 6 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 27951 Greenlawn Circle have any available units?
27951 Greenlawn Circle doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Laguna Niguel, CA.
How much is rent in Laguna Niguel, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Laguna Niguel Rent Report.
What amenities does 27951 Greenlawn Circle have?
Some of 27951 Greenlawn Circle's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 27951 Greenlawn Circle currently offering any rent specials?
27951 Greenlawn Circle is not currently offering any rent specials.
Is 27951 Greenlawn Circle pet-friendly?
No, 27951 Greenlawn Circle is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Laguna Niguel.
Does 27951 Greenlawn Circle offer parking?
Yes, 27951 Greenlawn Circle offers parking.
Does 27951 Greenlawn Circle have units with washers and dryers?
No, 27951 Greenlawn Circle does not offer units with in unit laundry.
Does 27951 Greenlawn Circle have a pool?
Yes, 27951 Greenlawn Circle has a pool.
Does 27951 Greenlawn Circle have accessible units?
No, 27951 Greenlawn Circle does not have accessible units.
Does 27951 Greenlawn Circle have units with dishwashers?
Yes, 27951 Greenlawn Circle has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 6 spaces/unit.
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