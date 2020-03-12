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Laguna Niguel, CA
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25022 Hollyberry Lane
Last updated August 30 2019 at 10:51 PM

25022 Hollyberry Lane

25022 Hollyberry Lane · No Longer Available
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Location

25022 Hollyberry Lane, Laguna Niguel, CA 92677
San Joaquin Hills

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
patio / balcony
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 25022 Hollyberry Lane have any available units?
25022 Hollyberry Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Laguna Niguel, CA.
How much is rent in Laguna Niguel, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Laguna Niguel Rent Report.
What amenities does 25022 Hollyberry Lane have?
Some of 25022 Hollyberry Lane's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 25022 Hollyberry Lane currently offering any rent specials?
25022 Hollyberry Lane is not currently offering any rent specials.
Is 25022 Hollyberry Lane pet-friendly?
No, 25022 Hollyberry Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Laguna Niguel.
Does 25022 Hollyberry Lane offer parking?
Yes, 25022 Hollyberry Lane offers parking.
Does 25022 Hollyberry Lane have units with washers and dryers?
No, 25022 Hollyberry Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 25022 Hollyberry Lane have a pool?
No, 25022 Hollyberry Lane does not have a pool.
Does 25022 Hollyberry Lane have accessible units?
No, 25022 Hollyberry Lane does not have accessible units.
Does 25022 Hollyberry Lane have units with dishwashers?
Yes, 25022 Hollyberry Lane has units with dishwashers.
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