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Laguna Hills, CA
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25512 Grissom Road
Last updated May 31 2019 at 2:42 AM

25512 Grissom Road

25512 Grissom Road · No Longer Available
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Location

25512 Grissom Road, Laguna Hills, CA 92653
Central Laguna Hills

Amenities

granite counters
hardwood floors
dishwasher
recently renovated
fireplace
courtyard
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
oven
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
courtyard
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 25512 Grissom Road have any available units?
25512 Grissom Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Laguna Hills, CA.
What amenities does 25512 Grissom Road have?
Some of 25512 Grissom Road's amenities include granite counters, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 25512 Grissom Road currently offering any rent specials?
25512 Grissom Road is not currently offering any rent specials.
Is 25512 Grissom Road pet-friendly?
No, 25512 Grissom Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Laguna Hills.
Does 25512 Grissom Road offer parking?
No, 25512 Grissom Road does not offer parking.
Does 25512 Grissom Road have units with washers and dryers?
No, 25512 Grissom Road does not offer units with in unit laundry.
Does 25512 Grissom Road have a pool?
No, 25512 Grissom Road does not have a pool.
Does 25512 Grissom Road have accessible units?
No, 25512 Grissom Road does not have accessible units.
Does 25512 Grissom Road have units with dishwashers?
Yes, 25512 Grissom Road has units with dishwashers.
Does 25512 Grissom Road have units with air conditioning?
No, 25512 Grissom Road does not have units with air conditioning.
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