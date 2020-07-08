All apartments in Laguna Beach
Find more places like 40 Blue Lagoon.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Laguna Beach, CA
/
40 Blue Lagoon
Last updated July 26 2019 at 7:24 AM

40 Blue Lagoon

40 Blue Lagoon Villa · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Laguna Beach
See all
Apartments with Balcony
See all
Apartments with Parking
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

40 Blue Lagoon Villa, Laguna Beach, CA 92651
Montage

Amenities

patio / balcony
dishwasher
parking
pool
tennis court
clubhouse
Unit Amenities
dishwasher
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
clubhouse
parking
pool
bbq/grill
guest parking
hot tub
tennis court
LOVELY 3 BEDROOM 3 BATHROOM BLUE LAGOON TOWN HOME WITH FABULOUS OCEAN VIEWS FROM ALL THREE LEVELS. LARGE PATIO PERFECT FOR EVENING BBQ'S. LOCATED CLOSE TO UPPER COMMUNITY POOL AND GUEST PARKING AREA. AVAILABLE SEPTEMBER 1, 2019 TO JUNE 27, 2020. THE VILLAS AT BLUE LAGOON IS A 119 UNIT PLANNED UNIT DEVELOPMENT (PUD) LOCATED ADJACENT TO THE RENOWN MONTAGE RESORT AND SPA TO THE SOUTH AND THE GATED COMMUNITY OF LAGUNITA AND VICTORIA BEACH TO THE NORTH. THE AMENITIES INCLUDE 2 COMMUNITY POOLS HEATED YEAR ROUND, A TENNIS COURT, TWO COMMUNITY ROOMS ON THE SEAWALL AND TROPICALLY LANDSCAPED GROUNDS THROUGHOUT. CONVENIENT TRAM STOP OUT FRONT ON PCH FOR TRIPS TO TOWN.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 40 Blue Lagoon have any available units?
40 Blue Lagoon doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Laguna Beach, CA.
What amenities does 40 Blue Lagoon have?
Some of 40 Blue Lagoon's amenities include patio / balcony, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 40 Blue Lagoon currently offering any rent specials?
40 Blue Lagoon is not currently offering any rent specials.
Is 40 Blue Lagoon pet-friendly?
No, 40 Blue Lagoon is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Laguna Beach.
Does 40 Blue Lagoon offer parking?
Yes, 40 Blue Lagoon offers parking.
Does 40 Blue Lagoon have units with washers and dryers?
No, 40 Blue Lagoon does not offer units with in unit laundry.
Does 40 Blue Lagoon have a pool?
Yes, 40 Blue Lagoon has a pool.
Does 40 Blue Lagoon have accessible units?
No, 40 Blue Lagoon does not have accessible units.
Does 40 Blue Lagoon have units with dishwashers?
Yes, 40 Blue Lagoon has units with dishwashers.
Does 40 Blue Lagoon have units with air conditioning?
No, 40 Blue Lagoon does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
Helpful Articles
Do You Need an Apartment Cosigner?
The Best & Worst Cities for Dating 2019
Smooth Moves: 12 Steps to a Successful Move
How to Write a Rental Reference Letter from a Landlord (sample letter)
What is Prorated Rent? (And How To Calculate It)
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

1570 N Pacific Coast
1570 N Pacific Coast Hwy
Laguna Beach, CA 92651
The Artisan Laguna Beach Apartments
350 Artisan Drive
Laguna Beach, CA 92651
Harbor Cove
312 Broadway St
Laguna Beach, CA 92651

Similar Pages

Laguna Beach 1 BedroomsLaguna Beach 2 Bedrooms
Laguna Beach Apartments with BalconyLaguna Beach Apartments with Parking
Laguna Beach Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Los Angeles, CALong Beach, CAAnaheim, CARiverside, CARancho Cucamonga, CASanta Ana, CAIrvine, CAHuntington Beach, CAOceanside, CACorona, CAFullerton, CAOntario, CA
Costa Mesa, CAMoreno Valley, CAOrange, CACarlsbad, CATorrance, CAVista, CAYorba Linda, CAMonterey Park, CAParamount, CAHacienda Heights, CAEastvale, CAWest Whittier-Los Nietos, CA
Rowland Heights, CAAzusa, CARancho Palos Verdes, CALomita, CAStanton, CAClaremont, CASan Juan Capistrano, CAArtesia, CASeal Beach, CALadera Ranch, CASanta Fe Springs, CAHome Gardens, CA

Nearby Neighborhoods

Main Beach

Apartments Near Colleges

California State University-FullertonUniversity of California-Irvine
University of California-Los AngelesUniversity of California-Riverside
Chaffey College