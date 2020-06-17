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Laguna Beach, CA
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241 Wave Street
Last updated April 30 2020 at 7:18 PM

241 Wave Street

241 Wave St · No Longer Available
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Location

241 Wave St, Laguna Beach, CA 92651
North Laguna

Amenities

patio / balcony
garage
recently renovated
fireplace
Unit Amenities
fireplace
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
VERY CLEAN FRESHLY UPDATED 3 BEDROOM, 2 BOTH UNIT WITH PRIVATE TWO CAR GARAGE AND LARGE WOOD BURNING FIREPLACE IN LIVING ROOM. GENEROUS FLOORPLAN, LARGE LANDSCAPED LOT, PRIVATE PATIO, PEEK OCEAN VIEW, SHORT DISTANCE TO BEACHES, RESTAURANTS, SHOPPING, HEISLER PARK, ETC. IDEAL NORTH LAGUNA LOCATION. THIS IS PART OF A TRIPLEX, BUT FEELS LIKE A HOME WITH APPROX 1500 FEET OF CLEAN AND FRESH. MASTER BEDROOM HAS REMODELED BATH, ALL BEDROOMS FEATURE MIRRORED WARDROBE DOORS, NEW FLOORING, NEW KITCHEN APPLIANCES.
TWO CAR PRIVATE GARAGE AND TWO RESERVED PARKING PLACES IN FRONT OF GARAGE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 4 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 241 Wave Street have any available units?
241 Wave Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Laguna Beach, CA.
What amenities does 241 Wave Street have?
Some of 241 Wave Street's amenities include patio / balcony, garage, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 241 Wave Street currently offering any rent specials?
241 Wave Street is not currently offering any rent specials.
Is 241 Wave Street pet-friendly?
No, 241 Wave Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Laguna Beach.
Does 241 Wave Street offer parking?
Yes, 241 Wave Street offers parking.
Does 241 Wave Street have units with washers and dryers?
No, 241 Wave Street does not offer units with in unit laundry.
Does 241 Wave Street have a pool?
No, 241 Wave Street does not have a pool.
Does 241 Wave Street have accessible units?
No, 241 Wave Street does not have accessible units.
Does 241 Wave Street have units with dishwashers?
No, 241 Wave Street does not have units with dishwashers.
Does 241 Wave Street have units with air conditioning?
No, 241 Wave Street does not have units with air conditioning.
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