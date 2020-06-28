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Dana Point, CA
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657 Doheny Way
Last updated May 25 2020 at 1:56 AM

657 Doheny Way

657 Doheny Way · No Longer Available
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Location

657 Doheny Way, Dana Point, CA 92629

Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
new construction
garage
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
ice maker
oven
patio / balcony
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
pool
garage
new construction
SOUTH COVE ----BRAND NEW - NEVER LIVED IN - UPPER S.E. CORNER " PENTHOUSE " LOCATION WITH OCEAN VIEW ROOF TOP DECK OVERLOOKING DOHENY STATE BEACH AND BEYOND -----

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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 1000
Parking Details: None, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 657 Doheny Way have any available units?
657 Doheny Way doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dana Point, CA.
How much is rent in Dana Point, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Dana Point Rent Report.
What amenities does 657 Doheny Way have?
Some of 657 Doheny Way's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 657 Doheny Way currently offering any rent specials?
657 Doheny Way is not currently offering any rent specials.
Is 657 Doheny Way pet-friendly?
Yes, 657 Doheny Way is pet friendly.
Does 657 Doheny Way offer parking?
Yes, 657 Doheny Way offers parking.
Does 657 Doheny Way have units with washers and dryers?
No, 657 Doheny Way does not offer units with in unit laundry.
Does 657 Doheny Way have a pool?
Yes, 657 Doheny Way has a pool.
Does 657 Doheny Way have accessible units?
No, 657 Doheny Way does not have accessible units.
Does 657 Doheny Way have units with dishwashers?
Yes, 657 Doheny Way has units with dishwashers.
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