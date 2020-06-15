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35841 Beach Road
Last updated May 26 2020 at 7:45 PM

35841 Beach Road

35841 Beach Road · (949) 412-0688
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Location

35841 Beach Road, Dana Point, CA 92624

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$18,000

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3 Bed · 4 Bath · 4170 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
walk in closets
ceiling fan
fire pit
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
fire pit
bbq/grill
BEING OFFERED TURN KEY, BEAUTIFULLY APPOINTED 3 BEDROOM 4 BATH TRADITIONAL BEACH FRONT HOME ON THE SAND IN THE GATED COMMUNITY OF CAPISTRANO BAY DISTRICT (WITH 24 HOUR SECURITY PATROL). LOCATED AT THE VERY QUIET & SECLUDED SOUTH END OF BEACH ROAD...RENOWN POCHE SURF BREAK DIRECTLY OUT FRONT. APPROXIMATELY 4,000 SF WITH AN OPEN FLOOR PLAN, SLIDING GLASS DOORS OPEN ON BOTH LEVELS OF THE HOME CREATING AN INDOOR/OUTDOOR LIVING SPACE FOR YOUR ENJOYMENT. SUNBATH ON THE SPACIOUS DECK OFF LIVING ROOM WHICH INCLUDES A FIRE PIT FOR YOUR EVENING SUNSETS. THE KITCHEN HAS GRANITE COUNTER TOPS, A VIKING 6 BURNER RANGE WITH GRILL, SUBZERO REFRIGERATOR, WALK IN PANTRY & OPENS TO A FORMAL DINING ROOM AREA & LIVING ROOM WITH FIREPLACE. SPECTACULAR SALT WATER FISH AQUARIUM SEPARATES ENTRY FROM LIVING ROOM. RECESSED CEILING LIGHTING THROUGHOUT. LOWER LEVEL DEN/FAMILY ROOM WITH FOOSBALL TABLE. MASTER BEDROOM WITH WALK IN CLOSET & FIREPLACE OPENS TO AN OUTSIDE DECK. AFTER A LONG DAY ON THE BEACH, RELAX IN THE JACUZZI TUB IN YOUR MASTER SUITE WHILE ENJOYING A GLASS OF YOUR FAVORITE WINE. SHORT DISTANCE TO SHOPPING & RESTAURANTS IN DOWNTOWN SAN CLEMENTE OR A BIKE RIDE TO DANA POINT HARBOR. AVAILABLE JULY & AUGUST 2020 AT $45,000/MONTH, WITH A MINIMUM ONE MONTH STAY. OFF SEASON RATES VARY ACCORDING TO TERM OF STAY. OWNER MAY CONSIDER LONG TERM LEASE. CALL OR TEXT STEVE BROWN AT (949) 412-0688 FOR A PRIVATE SHOWING.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 35841 Beach Road have any available units?
35841 Beach Road has a unit available for $18,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Dana Point, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Dana Point Rent Report.
What amenities does 35841 Beach Road have?
Some of 35841 Beach Road's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 35841 Beach Road currently offering any rent specials?
35841 Beach Road isn't currently offering any rent specials.
Is 35841 Beach Road pet-friendly?
No, 35841 Beach Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dana Point.
Does 35841 Beach Road offer parking?
No, 35841 Beach Road does not offer parking.
Does 35841 Beach Road have units with washers and dryers?
No, 35841 Beach Road does not offer units with in unit laundry.
Does 35841 Beach Road have a pool?
No, 35841 Beach Road does not have a pool.
Does 35841 Beach Road have accessible units?
No, 35841 Beach Road does not have accessible units.
Does 35841 Beach Road have units with dishwashers?
Yes, 35841 Beach Road has units with dishwashers.
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