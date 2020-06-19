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24916 SUNSTAR Lane
Last updated June 12 2020 at 6:22 PM

24916 SUNSTAR Lane

24916 Sunstar Lane · (949) 275-4084
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Location

24916 Sunstar Lane, Dana Point, CA 92629

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$3,975

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3 Bed · 3 Bath · 2000 sqft

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Amenities

hardwood floors
dishwasher
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Unit Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 24916 SUNSTAR Lane have any available units?
24916 SUNSTAR Lane has a unit available for $3,975 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Dana Point, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Dana Point Rent Report.
What amenities does 24916 SUNSTAR Lane have?
Some of 24916 SUNSTAR Lane's amenities include hardwood floors, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 24916 SUNSTAR Lane currently offering any rent specials?
24916 SUNSTAR Lane isn't currently offering any rent specials.
Is 24916 SUNSTAR Lane pet-friendly?
No, 24916 SUNSTAR Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dana Point.
Does 24916 SUNSTAR Lane offer parking?
Yes, 24916 SUNSTAR Lane does offer parking.
Does 24916 SUNSTAR Lane have units with washers and dryers?
No, 24916 SUNSTAR Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 24916 SUNSTAR Lane have a pool?
Yes, 24916 SUNSTAR Lane has a pool.
Does 24916 SUNSTAR Lane have accessible units?
No, 24916 SUNSTAR Lane does not have accessible units.
Does 24916 SUNSTAR Lane have units with dishwashers?
Yes, 24916 SUNSTAR Lane has units with dishwashers.
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