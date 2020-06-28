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Dana Point, CA
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24622 Harbor View Drive
Last updated May 29 2020 at 11:09 AM

24622 Harbor View Drive

24622 Harbor View Drive · No Longer Available
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Location

24622 Harbor View Drive, Dana Point, CA 92629

Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
recently renovated
pool
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
fireplace
furnished
ice maker
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
courtyard
parking
pool
garage
internet access
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 500
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 24622 Harbor View Drive have any available units?
24622 Harbor View Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dana Point, CA.
How much is rent in Dana Point, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Dana Point Rent Report.
What amenities does 24622 Harbor View Drive have?
Some of 24622 Harbor View Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 24622 Harbor View Drive currently offering any rent specials?
24622 Harbor View Drive is not currently offering any rent specials.
Is 24622 Harbor View Drive pet-friendly?
Yes, 24622 Harbor View Drive is pet friendly.
Does 24622 Harbor View Drive offer parking?
Yes, 24622 Harbor View Drive offers parking.
Does 24622 Harbor View Drive have units with washers and dryers?
No, 24622 Harbor View Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 24622 Harbor View Drive have a pool?
Yes, 24622 Harbor View Drive has a pool.
Does 24622 Harbor View Drive have accessible units?
No, 24622 Harbor View Drive does not have accessible units.
Does 24622 Harbor View Drive have units with dishwashers?
Yes, 24622 Harbor View Drive has units with dishwashers.
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