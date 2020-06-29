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Surprise, AZ
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17701 N. Woodrose Ave
Last updated July 2 2019 at 10:24 AM

17701 N. Woodrose Ave

17701 North Woodrose Avenue · No Longer Available
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Location

17701 North Woodrose Avenue, Surprise, AZ 85374
Kingswood Parke

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
recently renovated
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
in unit laundry
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
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(RLNE4943784)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 17701 N. Woodrose Ave have any available units?
17701 N. Woodrose Ave doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Surprise, AZ.
What amenities does 17701 N. Woodrose Ave have?
Some of 17701 N. Woodrose Ave's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 17701 N. Woodrose Ave currently offering any rent specials?
17701 N. Woodrose Ave is not currently offering any rent specials.
Is 17701 N. Woodrose Ave pet-friendly?
Yes, 17701 N. Woodrose Ave is pet friendly.
Does 17701 N. Woodrose Ave offer parking?
Yes, 17701 N. Woodrose Ave offers parking.
Does 17701 N. Woodrose Ave have units with washers and dryers?
Yes, 17701 N. Woodrose Ave offers units with in unit laundry.
Does 17701 N. Woodrose Ave have a pool?
No, 17701 N. Woodrose Ave does not have a pool.
Does 17701 N. Woodrose Ave have accessible units?
No, 17701 N. Woodrose Ave does not have accessible units.
Does 17701 N. Woodrose Ave have units with dishwashers?
Yes, 17701 N. Woodrose Ave has units with dishwashers.
Does 17701 N. Woodrose Ave have units with air conditioning?
No, 17701 N. Woodrose Ave does not have units with air conditioning.
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