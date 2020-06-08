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9600 N 96TH Street
Last updated April 20 2020 at 9:29 AM

9600 N 96TH Street

9600 North 96th Street · (602) 980-5858
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Location

9600 North 96th Street, Scottsdale, AZ 85258

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 133 · Avail. now

$3,000

Click to see floorplan

1 Bed · 1 Bath · 749 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
stainless steel
gym
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
furnished
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
gym
parking
pool
hot tub
internet access
LOVELY, CONTEMPORARY, TURNKEY, FULLY FURNISHED, FIRST FLOOR, CORNER CONDO, IN HIGHLY DESIRABLE 85258. AVAILABLE FOR IMMEDIATE OCCUPANCY, IMPECCABLE, LIGHT & BRIGHT. QUAINT COVERED PATIO TO ENJOY THE LUSH GROUNDS. CLOSE TO HEATED POOL, SPA, FITNESS & RECREATION CENTERS. SLEEP NUMBER BED, STAINLESS STEEL APPLIANCES, TILE/CARPET, INTERIOR LAUNDRY W/FULL-SIZE WASHER & DRYER, ASSIGNED COVERED PARKING RIGHT OUTSIDE YOUR FRONT ENTRANCE. CLOSE TO SHOPPING, DINING, 101 FREEWAY, SALT RIVER BASEBALL, TALKING STICK CASINO, GOLF COURSES, NIGHTLIFE, OUTDOOR ACTIVITIES & MORE! THREE (3) MONTH MINIMUM RENTAL. RENTS VARY FROM $1,500/MONTH FOR MAY - SEPTEMBER, $2000/MONTH OCTOBER - NOVEMBER. LOW RATE DOES NOT INCLUDE CABLE TV/INTERNET. CAPPED AT $100.00 PER MONTH. $3000/MONTH FOR HIGH PEAK SEASONS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9600 N 96TH Street have any available units?
9600 N 96TH Street has a unit available for $3,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 9600 N 96TH Street have?
Some of 9600 N 96TH Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9600 N 96TH Street currently offering any rent specials?
9600 N 96TH Street isn't currently offering any rent specials.
Is 9600 N 96TH Street pet-friendly?
No, 9600 N 96TH Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 9600 N 96TH Street offer parking?
Yes, 9600 N 96TH Street does offer parking.
Does 9600 N 96TH Street have units with washers and dryers?
Yes, 9600 N 96TH Street offers units with in unit laundry.
Does 9600 N 96TH Street have a pool?
Yes, 9600 N 96TH Street has a pool.
Does 9600 N 96TH Street have accessible units?
No, 9600 N 96TH Street does not have accessible units.
Does 9600 N 96TH Street have units with dishwashers?
Yes, 9600 N 96TH Street has units with dishwashers.
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