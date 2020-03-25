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8720 E VIA DE MCCORMICK --
Last updated April 3 2020 at 1:54 PM

8720 E VIA DE MCCORMICK --

8720 East via De Mccormick · (415) 307-5993
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Location

8720 East via De Mccormick, Scottsdale, AZ 85258
McCormick Ranch

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$5,000

Click to see floorplan

3 Bed · 3 Bath · 1765 sqft

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
pool
hot tub
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
furnished
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
courtyard
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pool
hot tub
internet access
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8720 E VIA DE MCCORMICK -- have any available units?
8720 E VIA DE MCCORMICK -- has a unit available for $5,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 8720 E VIA DE MCCORMICK -- have?
Some of 8720 E VIA DE MCCORMICK --'s amenities include patio / balcony, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8720 E VIA DE MCCORMICK -- currently offering any rent specials?
8720 E VIA DE MCCORMICK -- isn't currently offering any rent specials.
Is 8720 E VIA DE MCCORMICK -- pet-friendly?
No, 8720 E VIA DE MCCORMICK -- is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 8720 E VIA DE MCCORMICK -- offer parking?
Yes, 8720 E VIA DE MCCORMICK -- does offer parking.
Does 8720 E VIA DE MCCORMICK -- have units with washers and dryers?
No, 8720 E VIA DE MCCORMICK -- does not offer units with in unit laundry.
Does 8720 E VIA DE MCCORMICK -- have a pool?
Yes, 8720 E VIA DE MCCORMICK -- has a pool.
Does 8720 E VIA DE MCCORMICK -- have accessible units?
No, 8720 E VIA DE MCCORMICK -- does not have accessible units.
Does 8720 E VIA DE MCCORMICK -- have units with dishwashers?
Yes, 8720 E VIA DE MCCORMICK -- has units with dishwashers.
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