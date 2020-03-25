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11516 E RANCH GATE Road
Last updated April 20 2020 at 9:29 AM

11516 E RANCH GATE Road

11516 East Ranch Gate Road · (480) 792-9500
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Location

11516 East Ranch Gate Road, Scottsdale, AZ 85255
Troon Village

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$3,600

Click to see floorplan

3 Bed · 3 Bath · 2145 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
furnished
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
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recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 11516 E RANCH GATE Road have any available units?
11516 E RANCH GATE Road has a unit available for $3,600 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 11516 E RANCH GATE Road have?
Some of 11516 E RANCH GATE Road's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 11516 E RANCH GATE Road currently offering any rent specials?
11516 E RANCH GATE Road isn't currently offering any rent specials.
Is 11516 E RANCH GATE Road pet-friendly?
No, 11516 E RANCH GATE Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 11516 E RANCH GATE Road offer parking?
Yes, 11516 E RANCH GATE Road does offer parking.
Does 11516 E RANCH GATE Road have units with washers and dryers?
Yes, 11516 E RANCH GATE Road offers units with in unit laundry.
Does 11516 E RANCH GATE Road have a pool?
Yes, 11516 E RANCH GATE Road has a pool.
Does 11516 E RANCH GATE Road have accessible units?
No, 11516 E RANCH GATE Road does not have accessible units.
Does 11516 E RANCH GATE Road have units with dishwashers?
Yes, 11516 E RANCH GATE Road has units with dishwashers.
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