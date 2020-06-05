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Phoenix, AZ
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3836 E EXPEDITION Way
Last updated May 16 2019 at 1:48 PM

3836 E EXPEDITION Way

3836 East Expedition Way · No Longer Available
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Location

3836 East Expedition Way, Phoenix, AZ 85050
Village at Aviano

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
stainless steel
walk in closets
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
game room
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3836 E EXPEDITION Way have any available units?
3836 E EXPEDITION Way doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 3836 E EXPEDITION Way have?
Some of 3836 E EXPEDITION Way's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3836 E EXPEDITION Way currently offering any rent specials?
3836 E EXPEDITION Way is not currently offering any rent specials.
Is 3836 E EXPEDITION Way pet-friendly?
No, 3836 E EXPEDITION Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 3836 E EXPEDITION Way offer parking?
No, 3836 E EXPEDITION Way does not offer parking.
Does 3836 E EXPEDITION Way have units with washers and dryers?
No, 3836 E EXPEDITION Way does not offer units with in unit laundry.
Does 3836 E EXPEDITION Way have a pool?
No, 3836 E EXPEDITION Way does not have a pool.
Does 3836 E EXPEDITION Way have accessible units?
No, 3836 E EXPEDITION Way does not have accessible units.
Does 3836 E EXPEDITION Way have units with dishwashers?
Yes, 3836 E EXPEDITION Way has units with dishwashers.
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