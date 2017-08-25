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3639 W PIERSON Street
Last updated May 10 2019 at 2:45 AM

3639 W PIERSON Street

3639 West Pierson Street · No Longer Available
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Location

3639 West Pierson Street, Phoenix, AZ 85019

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
dishwasher
carport
recently renovated
ceiling fan
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
carport
on-site laundry
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3639 W PIERSON Street have any available units?
3639 W PIERSON Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 3639 W PIERSON Street have?
Some of 3639 W PIERSON Street's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3639 W PIERSON Street currently offering any rent specials?
3639 W PIERSON Street is not currently offering any rent specials.
Is 3639 W PIERSON Street pet-friendly?
No, 3639 W PIERSON Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 3639 W PIERSON Street offer parking?
Yes, 3639 W PIERSON Street offers parking.
Does 3639 W PIERSON Street have units with washers and dryers?
No, 3639 W PIERSON Street does not offer units with in unit laundry.
Does 3639 W PIERSON Street have a pool?
No, 3639 W PIERSON Street does not have a pool.
Does 3639 W PIERSON Street have accessible units?
No, 3639 W PIERSON Street does not have accessible units.
Does 3639 W PIERSON Street have units with dishwashers?
Yes, 3639 W PIERSON Street has units with dishwashers.
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