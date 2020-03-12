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2049 W BLOOMFIELD Road
Last updated September 19 2019 at 7:17 AM

2049 W BLOOMFIELD Road

2049 West Bloomfield Road · No Longer Available
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Location

2049 West Bloomfield Road, Phoenix, AZ 85029

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
carport
stainless steel
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
furnished
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
carport
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2049 W BLOOMFIELD Road have any available units?
2049 W BLOOMFIELD Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 2049 W BLOOMFIELD Road have?
Some of 2049 W BLOOMFIELD Road's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2049 W BLOOMFIELD Road currently offering any rent specials?
2049 W BLOOMFIELD Road is not currently offering any rent specials.
Is 2049 W BLOOMFIELD Road pet-friendly?
No, 2049 W BLOOMFIELD Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 2049 W BLOOMFIELD Road offer parking?
Yes, 2049 W BLOOMFIELD Road offers parking.
Does 2049 W BLOOMFIELD Road have units with washers and dryers?
Yes, 2049 W BLOOMFIELD Road offers units with in unit laundry.
Does 2049 W BLOOMFIELD Road have a pool?
No, 2049 W BLOOMFIELD Road does not have a pool.
Does 2049 W BLOOMFIELD Road have accessible units?
No, 2049 W BLOOMFIELD Road does not have accessible units.
Does 2049 W BLOOMFIELD Road have units with dishwashers?
Yes, 2049 W BLOOMFIELD Road has units with dishwashers.
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