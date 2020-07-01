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Peoria, AZ
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8770 W. Athens St.
Last updated April 4 2020 at 5:07 AM

8770 W. Athens St.

8770 West Athens Street · No Longer Available
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Location

8770 West Athens Street, Peoria, AZ 85382

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
pet friendly
recently renovated
ceiling fan
Unit Amenities
ceiling fan
in unit laundry
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
PEACOCK VILLAGE IN PEORIA! - NEW KITCHEN FLOORING! LIGHT TOUCH UP PAINT THROUGHOUT. GREAT 2 BEDROOM 2 BATH HOME WITH A LOFT THAT HAS A CLOSET WHICH COULD BE USED AS A 3RD BEDROOM AND THE PROPERTY IS LOCATED NEAR ARROWHEAD MALL, MANY RESTAURANTS AND THE LOOP 101. THE LIVING ROOM HAS AN ARCADIA DOOR TO THE REAR YARD. POT SHELVES AND CEILING FANS. THE KITCHEN HAS ALL APPLIANCES, A PANTRY AND A BREAKFAST BAR. THE MASTER BEDROOM IS DOWNSTAIRS WITH 3 CLOSETS AND AN EXIT TO THE REAR YARD. THE MASTER BATH HAS A SEPARATE TUB AND SHOWER. THE REAR YARD HAS A BUILT-IN ISLAND, EXTENDED PAVERS AND A STORAGE SHED. PETS UPON APPROVAL-DEPOSIT REQUIRED

(RLNE2865166)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8770 W. Athens St. have any available units?
8770 W. Athens St. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Peoria, AZ.
How much is rent in Peoria, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Peoria Rent Report.
What amenities does 8770 W. Athens St. have?
Some of 8770 W. Athens St.'s amenities include in unit laundry, patio / balcony, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8770 W. Athens St. currently offering any rent specials?
8770 W. Athens St. is not currently offering any rent specials.
Is 8770 W. Athens St. pet-friendly?
Yes, 8770 W. Athens St. is pet friendly.
Does 8770 W. Athens St. offer parking?
No, 8770 W. Athens St. does not offer parking.
Does 8770 W. Athens St. have units with washers and dryers?
Yes, 8770 W. Athens St. offers units with in unit laundry.
Does 8770 W. Athens St. have a pool?
No, 8770 W. Athens St. does not have a pool.
Does 8770 W. Athens St. have accessible units?
No, 8770 W. Athens St. does not have accessible units.
Does 8770 W. Athens St. have units with dishwashers?
No, 8770 W. Athens St. does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
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