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8158 W PURDUE Avenue
Last updated May 17 2020 at 5:08 AM

8158 W PURDUE Avenue

8158 W Purdue Ave · No Longer Available
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Location

8158 W Purdue Ave, Peoria, AZ 85345

Amenities

patio / balcony
dishwasher
recently renovated
ceiling fan
fireplace
microwave
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8158 W PURDUE Avenue have any available units?
8158 W PURDUE Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Peoria, AZ.
How much is rent in Peoria, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Peoria Rent Report.
What amenities does 8158 W PURDUE Avenue have?
Some of 8158 W PURDUE Avenue's amenities include patio / balcony, dishwasher, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8158 W PURDUE Avenue currently offering any rent specials?
8158 W PURDUE Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 8158 W PURDUE Avenue pet-friendly?
No, 8158 W PURDUE Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Peoria.
Does 8158 W PURDUE Avenue offer parking?
No, 8158 W PURDUE Avenue does not offer parking.
Does 8158 W PURDUE Avenue have units with washers and dryers?
No, 8158 W PURDUE Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 8158 W PURDUE Avenue have a pool?
No, 8158 W PURDUE Avenue does not have a pool.
Does 8158 W PURDUE Avenue have accessible units?
No, 8158 W PURDUE Avenue does not have accessible units.
Does 8158 W PURDUE Avenue have units with dishwashers?
Yes, 8158 W PURDUE Avenue has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
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