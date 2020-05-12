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Peoria, AZ
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10282 W LOS GATOS Drive
Last updated January 14 2020 at 4:37 AM

10282 W LOS GATOS Drive

10282 Los Gatos Drive · No Longer Available
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Location

10282 Los Gatos Drive, Peoria, AZ 85383

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
fireplace
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10282 W LOS GATOS Drive have any available units?
10282 W LOS GATOS Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Peoria, AZ.
How much is rent in Peoria, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Peoria Rent Report.
What amenities does 10282 W LOS GATOS Drive have?
Some of 10282 W LOS GATOS Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10282 W LOS GATOS Drive currently offering any rent specials?
10282 W LOS GATOS Drive is not currently offering any rent specials.
Is 10282 W LOS GATOS Drive pet-friendly?
No, 10282 W LOS GATOS Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Peoria.
Does 10282 W LOS GATOS Drive offer parking?
Yes, 10282 W LOS GATOS Drive offers parking.
Does 10282 W LOS GATOS Drive have units with washers and dryers?
No, 10282 W LOS GATOS Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 10282 W LOS GATOS Drive have a pool?
No, 10282 W LOS GATOS Drive does not have a pool.
Does 10282 W LOS GATOS Drive have accessible units?
No, 10282 W LOS GATOS Drive does not have accessible units.
Does 10282 W LOS GATOS Drive have units with dishwashers?
Yes, 10282 W LOS GATOS Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
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