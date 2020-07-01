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Mesa, AZ
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7406 E OASIS Street
Last updated March 21 2020 at 5:17 AM

7406 E OASIS Street

7406 East Oasis Street · No Longer Available
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Location

7406 East Oasis Street, Mesa, AZ 85207
Las Sendas

Amenities

patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
ceiling fan
fire pit
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
fire pit
parking
bbq/grill
BEAUTIFUL CUSTOM CACTUS WREN FLOOR PLAN!UPGRADED 42'CABINETS, CORIAN COUNTER TOPS, BUILT IN WINE RACK, CUSTOM PANTRY WITH MATCHING DOORS, UPGRADED APPLIANCES.GREAT ROOM HAS A BUILT-IN ENTERTAINMENT CENTER, SURROUND SOUND AND BUILT-IN SHELVING. MASTER BED AND BATH HAVE A BAY WINDOW, SLIDING DOOR LEADING TO THE BACK YARD, SNAIL SHOWER, UPGRADED CABINETS AND BLOCK GLASS.ENJOY THIS ENTERTAINING BACKYARD WHICH INCLUDES: GAS FIREPIT, WATER FEATURE, BEEHIVE, GAS GRILL, BUILT-IN REFRIGERATOR, TWO SEPERATE SITTING AREAS AND BLOCK LIGHTING! WE ALSO HAVE AN EXTENDED PATIO WITH CEILING FANS AND SURROUND SOUND.CORNER LOT, RV GATE WITH CONCRETE SLAB (Per HOA rules RV not visible from street,) FLAGSTONE FRONT COURT YARD. Landlord is willing to lease for 6 months $2350, 3 month $2,500 12 month $1,995

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7406 E OASIS Street have any available units?
7406 E OASIS Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Mesa, AZ.
How much is rent in Mesa, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Mesa Rent Report.
What amenities does 7406 E OASIS Street have?
Some of 7406 E OASIS Street's amenities include patio / balcony, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7406 E OASIS Street currently offering any rent specials?
7406 E OASIS Street is not currently offering any rent specials.
Is 7406 E OASIS Street pet-friendly?
No, 7406 E OASIS Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Mesa.
Does 7406 E OASIS Street offer parking?
Yes, 7406 E OASIS Street offers parking.
Does 7406 E OASIS Street have units with washers and dryers?
No, 7406 E OASIS Street does not offer units with in unit laundry.
Does 7406 E OASIS Street have a pool?
No, 7406 E OASIS Street does not have a pool.
Does 7406 E OASIS Street have accessible units?
No, 7406 E OASIS Street does not have accessible units.
Does 7406 E OASIS Street have units with dishwashers?
Yes, 7406 E OASIS Street has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
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