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4446 E Des Moines St
Last updated July 15 2020 at 6:55 PM

4446 E Des Moines St

4446 East Des Moines Street · (480) 213-7361
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Location

4446 East Des Moines Street, Mesa, AZ 85205

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

5 Bedrooms

Unit 4446 E Des Moines St · Avail. now

$2,450

5 Bed · 3 Bath · 3309 sqft

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Amenities

patio / balcony
parking
pool
Unit Amenities
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(RLNE4056302)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4446 E Des Moines St have any available units?
4446 E Des Moines St has a unit available for $2,450 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Mesa, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Mesa Rent Report.
Is 4446 E Des Moines St currently offering any rent specials?
4446 E Des Moines St is not currently offering any rent specials.
Is 4446 E Des Moines St pet-friendly?
No, 4446 E Des Moines St is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Mesa.
Does 4446 E Des Moines St offer parking?
Yes, 4446 E Des Moines St offers parking.
Does 4446 E Des Moines St have units with washers and dryers?
No, 4446 E Des Moines St does not offer units with in unit laundry.
Does 4446 E Des Moines St have a pool?
Yes, 4446 E Des Moines St has a pool.
Does 4446 E Des Moines St have accessible units?
No, 4446 E Des Moines St does not have accessible units.
Does 4446 E Des Moines St have units with dishwashers?
No, 4446 E Des Moines St does not have units with dishwashers.
Does 4446 E Des Moines St have units with air conditioning?
No, 4446 E Des Moines St does not have units with air conditioning.
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