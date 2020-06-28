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8809 W AUGUSTA Avenue
Last updated September 17 2019 at 7:15 AM

8809 W AUGUSTA Avenue

8809 West Augusta Avenue · No Longer Available
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Location

8809 West Augusta Avenue, Glendale, AZ 85305
Rovey Farm Estates

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
fireplace
microwave
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
garage
**ELEGANT 4 BEDROOM HOME WITH FULL 3-CAR GARAGE IN ROVEY FARMS**LOOKS NEW INSIDE - HOUSE HAS BEEN FRESHLY PAINTED, NEW CARPET INSTALLED AND TILE PROFESSIONALLY STEAM-CLEANED**10-FOOT CEILINGS AND BIG WINDOWS GIVE THIS HOME A VERY SPACIOUS AND OPEN FEELING**ELEGANT MASTER WITH DUAL SINKS, SEPARATE TUB & SHOWER & MIRRORED CLOSET DOORS**4TH BEDROOM WITH ENTRANCE FROM MASTER WOULD MAKE A PERFECT DEN, OFFICE, RETREAT OR NURSERY - HAS ITS OWN WALK-IN CLOSET!**FULL 3-CAR GARAGE!**EASY-CARE BACK YARD WITH EXTENDED PATIO**LANDLORD HAS A ''NO PET'' POLICY**50% OF CLEANING DEPOSIT IS NON-REFUNDABLE - COVERS AN ADMINISTRATIVE FEE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8809 W AUGUSTA Avenue have any available units?
8809 W AUGUSTA Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Glendale, AZ.
How much is rent in Glendale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Glendale Rent Report.
What amenities does 8809 W AUGUSTA Avenue have?
Some of 8809 W AUGUSTA Avenue's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8809 W AUGUSTA Avenue currently offering any rent specials?
8809 W AUGUSTA Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 8809 W AUGUSTA Avenue pet-friendly?
No, 8809 W AUGUSTA Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Glendale.
Does 8809 W AUGUSTA Avenue offer parking?
Yes, 8809 W AUGUSTA Avenue offers parking.
Does 8809 W AUGUSTA Avenue have units with washers and dryers?
No, 8809 W AUGUSTA Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 8809 W AUGUSTA Avenue have a pool?
No, 8809 W AUGUSTA Avenue does not have a pool.
Does 8809 W AUGUSTA Avenue have accessible units?
No, 8809 W AUGUSTA Avenue does not have accessible units.
Does 8809 W AUGUSTA Avenue have units with dishwashers?
Yes, 8809 W AUGUSTA Avenue has units with dishwashers.
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