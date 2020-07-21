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Glendale, AZ
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8782 W PEPPERTREE Lane
Last updated August 28 2019 at 7:53 AM

8782 W PEPPERTREE Lane

8782 W Peppertree Ln · No Longer Available
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Location

8782 W Peppertree Ln, Glendale, AZ 85305

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
pool
basketball court
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
basketball court
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8782 W PEPPERTREE Lane have any available units?
8782 W PEPPERTREE Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Glendale, AZ.
How much is rent in Glendale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Glendale Rent Report.
What amenities does 8782 W PEPPERTREE Lane have?
Some of 8782 W PEPPERTREE Lane's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8782 W PEPPERTREE Lane currently offering any rent specials?
8782 W PEPPERTREE Lane is not currently offering any rent specials.
Is 8782 W PEPPERTREE Lane pet-friendly?
No, 8782 W PEPPERTREE Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Glendale.
Does 8782 W PEPPERTREE Lane offer parking?
Yes, 8782 W PEPPERTREE Lane offers parking.
Does 8782 W PEPPERTREE Lane have units with washers and dryers?
Yes, 8782 W PEPPERTREE Lane offers units with in unit laundry.
Does 8782 W PEPPERTREE Lane have a pool?
Yes, 8782 W PEPPERTREE Lane has a pool.
Does 8782 W PEPPERTREE Lane have accessible units?
No, 8782 W PEPPERTREE Lane does not have accessible units.
Does 8782 W PEPPERTREE Lane have units with dishwashers?
Yes, 8782 W PEPPERTREE Lane has units with dishwashers.
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