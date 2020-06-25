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6711 W CREST Lane
Last updated May 21 2020 at 10:35 AM

6711 W CREST Lane

6711 West Crest Lane · No Longer Available
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Location

6711 West Crest Lane, Glendale, AZ 85310
Hillcrest Ranch

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
pool
fireplace
carpet
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
oven
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
pool
THE LAST HOME BUILT IN HILLCREST RANCH/CRYSTAL RIDGE. THIS BEAUTIFUL 1997 HOME WITH 18'' TILES AND FEATURES A WONDERFUL VIEW OF THUNDERBIRD PARK AS WELL AS THE PRIVACY AND SECURITY OF A CUL DE SAC*3 BEDROOMS 2 BATHS PLUS DEN*LIGHT BRIGHT AND OPEN*LARGE OPEN KITCHEN AND LIVING AREAS*LARGE GRASSY BACK YARD WITH COVERED PATIO,BAR-B-QUE PAD,SHED AND PLENTY OF ROOM FOR A POOL. NICE PAINT THROUGH OUT THE HOURSE, CARPET AND TILE, BEAUTIFUL GRANITE COUNTER TOPS AND MANY MORE...CARPET WILL BE PROFESSIONALLY CLEANED IN THE NEXT FEW DAYSOWNER NEVER LIVED IN THE PROPERTY. APPLICANT MUST VERIFY ALL THE FACTS BEFORE PUTTING THE APPLICATION

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6711 W CREST Lane have any available units?
6711 W CREST Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Glendale, AZ.
How much is rent in Glendale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Glendale Rent Report.
What amenities does 6711 W CREST Lane have?
Some of 6711 W CREST Lane's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6711 W CREST Lane currently offering any rent specials?
6711 W CREST Lane is not currently offering any rent specials.
Is 6711 W CREST Lane pet-friendly?
No, 6711 W CREST Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Glendale.
Does 6711 W CREST Lane offer parking?
No, 6711 W CREST Lane does not offer parking.
Does 6711 W CREST Lane have units with washers and dryers?
No, 6711 W CREST Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 6711 W CREST Lane have a pool?
Yes, 6711 W CREST Lane has a pool.
Does 6711 W CREST Lane have accessible units?
No, 6711 W CREST Lane does not have accessible units.
Does 6711 W CREST Lane have units with dishwashers?
Yes, 6711 W CREST Lane has units with dishwashers.
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