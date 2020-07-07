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Glendale, AZ
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6709 N 63RD Avenue
Last updated April 30 2020 at 10:43 PM

6709 N 63RD Avenue

6709 North 63rd Avenue · No Longer Available
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Location

6709 North 63rd Avenue, Glendale, AZ 85301

Amenities

patio / balcony
pet friendly
garage
air conditioning
ceiling fan
fireplace
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
internet access
TWO BEDROOM/ONE BATH HOME WITH SINGLE CAR GARAGE PLUS ADDITIONAL PARKING IN DRIVEWAY. FRESHLY PAINTED INTERIOR. TILE FLOORS THROUGHOUT, LARGE LIVING ROOM, NICE KITCHEN AND BATHROOM. CEILING FANS IN EVERY ROOM. NEWER AC/HEATING UNIT. PRIVATE BACKYARD TO ENJOY AND ENTERTAIN. YOUR OWN LAUNDRY MAKES THIS PERFECT. OWNER PAYS GAS, YOU PAY WATER, ELECTRIC, CABLE AND INTERNET/PHONE. CLOSE TO SHOPPING, SCHOOLS, DOWNTOWN GLENDALE AND MUCH MORE. NO COMMON WALL WITH NEIGHBORS AS GARAGES ARE BETWEEN UNITS. SMALL PET WITH OWNER'S APPROVAL AND ADDITIONAL PET RENT OF $30 PER PET PER MONTH. RENTAL TAX OF 2.2% WILL BE ADDED TO THE RENT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
rent: 30
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6709 N 63RD Avenue have any available units?
6709 N 63RD Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Glendale, AZ.
How much is rent in Glendale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Glendale Rent Report.
What amenities does 6709 N 63RD Avenue have?
Some of 6709 N 63RD Avenue's amenities include patio / balcony, pet friendly, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6709 N 63RD Avenue currently offering any rent specials?
6709 N 63RD Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 6709 N 63RD Avenue pet-friendly?
Yes, 6709 N 63RD Avenue is pet friendly.
Does 6709 N 63RD Avenue offer parking?
Yes, 6709 N 63RD Avenue offers parking.
Does 6709 N 63RD Avenue have units with washers and dryers?
No, 6709 N 63RD Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 6709 N 63RD Avenue have a pool?
No, 6709 N 63RD Avenue does not have a pool.
Does 6709 N 63RD Avenue have accessible units?
No, 6709 N 63RD Avenue does not have accessible units.
Does 6709 N 63RD Avenue have units with dishwashers?
No, 6709 N 63RD Avenue does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
rent: 30
Parking Details: None.
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