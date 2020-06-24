All apartments in Glendale
Find more places like 6411 W. Ruth Ave..
How many bedrooms do you need?
Home
/
Glendale, AZ
/
6411 W. Ruth Ave.
Last updated August 2 2019 at 10:23 AM

6411 W. Ruth Ave.

6411 West Ruth Avenue · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Glendale
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Pool
See all
Apartments with Parking
See all

Location

6411 West Ruth Avenue, Glendale, AZ 85302

Amenities

in unit laundry
pet friendly
pool
hot tub
refrigerator
Unit Amenities
in unit laundry
refrigerator
Property Amenities
pool
cats allowed
dogs allowed
hot tub
pet friendly
2 STORY HOME IN TARRINGTON PLACE !!! - ***AVAILABLE NOW***3 BEDROOM-2.5 BATH HOME HAS TILE THROUGHOUT! KITCHEN HAS ALL APPLIANCES,(REFRIGERATOR FOR CONVENIENCE ONLY) FORMAL DINING ROOM, ALL BEDROOMS UPSTAIRS, LAUNDRY UPSTAIRS-WASHER/DRYER INCLUDED (FOR CONVENIENCE ONLY), LOFT, FULL MASTER BATH, DESERT FRONT AND BACK YARDS FOR LOW MAINTENANCE. COMMUNITY POOL & SPA! SMALL WELL BEHAVED PETS WILL BE CONSIDERED-DEPOSIT REQUIRED Owner requires Renter's Insurance for the duration of the lease

(RLNE3288333)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6411 W. Ruth Ave. have any available units?
6411 W. Ruth Ave. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Glendale, AZ.
How much is rent in Glendale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Glendale Rent Report.
What amenities does 6411 W. Ruth Ave. have?
Some of 6411 W. Ruth Ave.'s amenities include in unit laundry, pet friendly, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6411 W. Ruth Ave. currently offering any rent specials?
6411 W. Ruth Ave. is not currently offering any rent specials.
Is 6411 W. Ruth Ave. pet-friendly?
Yes, 6411 W. Ruth Ave. is pet friendly.
Does 6411 W. Ruth Ave. offer parking?
No, 6411 W. Ruth Ave. does not offer parking.
Does 6411 W. Ruth Ave. have units with washers and dryers?
Yes, 6411 W. Ruth Ave. offers units with in unit laundry.
Does 6411 W. Ruth Ave. have a pool?
Yes, 6411 W. Ruth Ave. has a pool.
Does 6411 W. Ruth Ave. have accessible units?
No, 6411 W. Ruth Ave. does not have accessible units.
Does 6411 W. Ruth Ave. have units with dishwashers?
No, 6411 W. Ruth Ave. does not have units with dishwashers.
Helpful Articles
How to Write a Rental Reference Letter from a Roommate (sample)
First Apartment Checklist: All the Essentials You Need
9 Tips for Moving with Your Pet
How to Write a Notice to Vacate Letter to Your Landlord
How to Renew Your Lease in 7 Simple Steps
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Glen Brae
4949 W Northern Ave
Glendale, AZ 85302
Sunset Terrace
4413 West Bethany Home Road
Glendale, AZ 85301
Artessa
7100 W Grandview Rd
Glendale, AZ 85308
The Parker
5150 W Eugie Ave
Glendale, AZ 85304
Christopher Todd Communities At Stadium
9999 W Missouri Ave
Glendale, AZ 85307
Zone Apartments
7455 N 95th Ave
Glendale, AZ 85305
Arches Apartment Homes
6240 North 63rd Avenue
Glendale, AZ 85301
Cortland Arrowhead Summit
18330 N 79th Ave
Glendale, AZ 85308

Similar Pages

Glendale 1 BedroomsGlendale 2 Bedrooms
Glendale Dog Friendly ApartmentsGlendale Pet Friendly Places
Glendale Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Phoenix, AZMesa, AZScottsdale, AZChandler, AZ
Tempe, AZGilbert, AZPeoria, AZSurprise, AZ
Avondale, AZGoodyear, AZCasa Grande, AZQueen Creek, AZ

Nearby Neighborhoods

Arrowhead Ranch
O'neil Ranch

Apartments Near Colleges

Midwestern University-GlendaleGlendale Community College
Arizona State University-TempeGateWay Community College
Mesa Community College