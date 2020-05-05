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Glendale, AZ
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6309 W MONONA Drive
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

6309 W MONONA Drive

6309 West Monona Drive · No Longer Available
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Location

6309 West Monona Drive, Glendale, AZ 85308
Arrowhead Ranch

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6309 W MONONA Drive have any available units?
6309 W MONONA Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Glendale, AZ.
How much is rent in Glendale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Glendale Rent Report.
What amenities does 6309 W MONONA Drive have?
Some of 6309 W MONONA Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6309 W MONONA Drive currently offering any rent specials?
6309 W MONONA Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 6309 W MONONA Drive pet-friendly?
No, 6309 W MONONA Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Glendale.
Does 6309 W MONONA Drive offer parking?
Yes, 6309 W MONONA Drive does offer parking.
Does 6309 W MONONA Drive have units with washers and dryers?
No, 6309 W MONONA Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 6309 W MONONA Drive have a pool?
No, 6309 W MONONA Drive does not have a pool.
Does 6309 W MONONA Drive have accessible units?
No, 6309 W MONONA Drive does not have accessible units.
Does 6309 W MONONA Drive have units with dishwashers?
Yes, 6309 W MONONA Drive has units with dishwashers.
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