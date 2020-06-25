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6019 W Townley Ave
Last updated April 10 2019 at 10:23 AM

6019 W Townley Ave

6019 West Townley Avenue · No Longer Available
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Location

6019 West Townley Avenue, Glendale, AZ 85302

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
pet friendly
parking
pool
ceiling fan
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
in unit laundry
patio / balcony
Property Amenities
parking
pool
pet friendly
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No Cats Allowed

(RLNE4805669)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6019 W Townley Ave have any available units?
6019 W Townley Ave doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Glendale, AZ.
How much is rent in Glendale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Glendale Rent Report.
What amenities does 6019 W Townley Ave have?
Some of 6019 W Townley Ave's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6019 W Townley Ave currently offering any rent specials?
6019 W Townley Ave is not currently offering any rent specials.
Is 6019 W Townley Ave pet-friendly?
Yes, 6019 W Townley Ave is pet friendly.
Does 6019 W Townley Ave offer parking?
Yes, 6019 W Townley Ave offers parking.
Does 6019 W Townley Ave have units with washers and dryers?
Yes, 6019 W Townley Ave offers units with in unit laundry.
Does 6019 W Townley Ave have a pool?
Yes, 6019 W Townley Ave has a pool.
Does 6019 W Townley Ave have accessible units?
No, 6019 W Townley Ave does not have accessible units.
Does 6019 W Townley Ave have units with dishwashers?
No, 6019 W Townley Ave does not have units with dishwashers.
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