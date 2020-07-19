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Glendale, AZ
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19817 N 76TH Avenue
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

19817 N 76TH Avenue

19817 North 76th Avenue · No Longer Available
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Location

19817 North 76th Avenue, Glendale, AZ 85308
Arrowhead Ranch

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
fireplace
bbq/grill
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
furnished
hardwood floors
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
bbq/grill
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 19817 N 76TH Avenue have any available units?
19817 N 76TH Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Glendale, AZ.
How much is rent in Glendale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Glendale Rent Report.
What amenities does 19817 N 76TH Avenue have?
Some of 19817 N 76TH Avenue's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 19817 N 76TH Avenue currently offering any rent specials?
19817 N 76TH Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 19817 N 76TH Avenue pet-friendly?
No, 19817 N 76TH Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Glendale.
Does 19817 N 76TH Avenue offer parking?
Yes, 19817 N 76TH Avenue offers parking.
Does 19817 N 76TH Avenue have units with washers and dryers?
No, 19817 N 76TH Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 19817 N 76TH Avenue have a pool?
No, 19817 N 76TH Avenue does not have a pool.
Does 19817 N 76TH Avenue have accessible units?
No, 19817 N 76TH Avenue does not have accessible units.
Does 19817 N 76TH Avenue have units with dishwashers?
Yes, 19817 N 76TH Avenue has units with dishwashers.
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