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Gilbert, AZ
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929 S STORMENT Lane
Last updated April 9 2020 at 12:08 AM

929 S STORMENT Lane

929 South Storment Lane · No Longer Available
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Location

929 South Storment Lane, Gilbert, AZ 85296
Cooley Station North

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
granite counters
oven
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
pool
BEAUTIFUL 3 STORY TOWNHOUSE! FORMAL ENTRY AND TWO ROOMY BEDROOMS DOWN STAIRS! SECOND FLOOR HAS SPACIOUS LIVING AND DINING ROOM W/FRENCH DOOR TO BALCONY! DUAL PANE WINDOWS THROUGHOUT! UPGRADED KITCHEN WITH CENTER ISLAND, PANTRY, BREAKFAST BAR AND LOTS OF COUNTER SPACE W/UPGRADED GRANITE! LARGE BONUS ROOM SPACE IN ADDITION TO LIVING AND DINING ROOM. ALSO, LAUNDRY ROOM AND HALF BATH OFF KITCHEN. PRIVATE MASTER RETREAT ON 3RD FLOOR W/FAUX BALCONY & FRENCH DOOR FOR BREEZE. LARGE WALK-IN SHOWER, DOUBLE SINKS & HUGE GARDEN TUB! ALSO HUGE WALK-IN CLOSET WITH CLOSET SYSTEM! MASTER PLANNED COMMUNITY W/SEVERAL POOLS, SPAS, PLAY AREAS, PARK AND MUCH MORE! CLOSE TO SCHOOLS, SHOPPING & EASY FREEWAY ACCESS *Owner is a licensed Realtor in the state of Arizona.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 929 S STORMENT Lane have any available units?
929 S STORMENT Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Gilbert, AZ.
How much is rent in Gilbert, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Gilbert Rent Report.
What amenities does 929 S STORMENT Lane have?
Some of 929 S STORMENT Lane's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 929 S STORMENT Lane currently offering any rent specials?
929 S STORMENT Lane is not currently offering any rent specials.
Is 929 S STORMENT Lane pet-friendly?
No, 929 S STORMENT Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Gilbert.
Does 929 S STORMENT Lane offer parking?
No, 929 S STORMENT Lane does not offer parking.
Does 929 S STORMENT Lane have units with washers and dryers?
No, 929 S STORMENT Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 929 S STORMENT Lane have a pool?
Yes, 929 S STORMENT Lane has a pool.
Does 929 S STORMENT Lane have accessible units?
No, 929 S STORMENT Lane does not have accessible units.
Does 929 S STORMENT Lane have units with dishwashers?
Yes, 929 S STORMENT Lane has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
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