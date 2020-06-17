All apartments in Gilbert
Find more places like 4768 E IRONHORSE Road.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Gilbert, AZ
/
4768 E IRONHORSE Road
Last updated October 1 2019 at 7:39 AM

4768 E IRONHORSE Road

4768 East Ironhorse Road · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Gilbert
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Pool
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Parking
See all

Location

4768 East Ironhorse Road, Gilbert, AZ 85297
Power Ranch

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
walk in closets
fireplace
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
garage
WELCOME TO THIS SEMI-CUSTOM TOLL BROTHERS HOME IN DESIRABLE POWER RANCH..HOME FEATURES 6 BEDROOMS, 4 FULL BATHROOMS WITH OVER 4200SQFT..VAULTED CEILINGS WITH INCREDIBLE ENTRY CHANDELIER..OVER 100K IN TUMBLED TRAVERTINE AND NEW CARPET..GOURMET KITCHEN WITH HIGH END GRANITE AND SUB-ZERO FRIDGE, JEN AIRR PRO SERIES APPLIANCES..MASTER BEDRROM ON MAIN LEVEL WITH HIS AND HERS WALK IN CLOSETS..HUGE LOFT WITH ADDITIONAL 4 BEDROOMS UPSTAIRS..GAS FIRE PLACE..NEW HOT WATER HEATER..OVERSIZED THREE CAR GARAGE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4768 E IRONHORSE Road have any available units?
4768 E IRONHORSE Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Gilbert, AZ.
How much is rent in Gilbert, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Gilbert Rent Report.
What amenities does 4768 E IRONHORSE Road have?
Some of 4768 E IRONHORSE Road's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4768 E IRONHORSE Road currently offering any rent specials?
4768 E IRONHORSE Road is not currently offering any rent specials.
Is 4768 E IRONHORSE Road pet-friendly?
No, 4768 E IRONHORSE Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Gilbert.
Does 4768 E IRONHORSE Road offer parking?
Yes, 4768 E IRONHORSE Road offers parking.
Does 4768 E IRONHORSE Road have units with washers and dryers?
No, 4768 E IRONHORSE Road does not offer units with in unit laundry.
Does 4768 E IRONHORSE Road have a pool?
No, 4768 E IRONHORSE Road does not have a pool.
Does 4768 E IRONHORSE Road have accessible units?
No, 4768 E IRONHORSE Road does not have accessible units.
Does 4768 E IRONHORSE Road have units with dishwashers?
Yes, 4768 E IRONHORSE Road has units with dishwashers.
Helpful Articles
Should You Cosign an Apartment Lease?
How to Get an Apartment with Bad Credit (7 Tips)
Best Cities for Families 2019
7 Amenities That Will Make You Want to Rent Forever
Smooth Moves: 12 Steps to a Successful Move
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Vistara at SanTan Village
1725 S Coronado Rd
Gilbert, AZ 85295
SanTan by Baron
2910 S Greenfield Rd
Gilbert, AZ 85295
Avana Gilbert
3225 E Baseline Rd
Gilbert, AZ 85234
Borrego at Spectrum by Mark-Taylor
3004 S Market St
Gilbert, AZ 85295
Azul at Spectrum by Mark-Taylor
3134 S Market St
Gilbert, AZ 85295
The Reserve at Gilbert Towne Centre by Mark-Taylor
351 E Civic Center Dr
Gilbert, AZ 85296
Elevation SanTan Luxury Apartment Homes
2045 East Boston Street
Gilbert, AZ 85295
District Lofts by Mark-Taylor
170 W Cullumber Ave
Gilbert, AZ 85233

Similar Pages

Gilbert 1 BedroomsGilbert 2 Bedrooms
Gilbert Apartments with PoolGilbert Dog Friendly Apartments
Gilbert Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Phoenix, AZMesa, AZScottsdale, AZChandler, AZTempe, AZGlendale, AZPeoria, AZ
Surprise, AZAvondale, AZGoodyear, AZCasa Grande, AZQueen Creek, AZBuckeye, AZFountain Hills, AZ
Sun City, AZApache Junction, AZFlorence, AZAnthem, AZTolleson, AZLitchfield Park, AZ

Nearby Neighborhoods

Val Vista LakesThe Islands
Heritage District

Apartments Near Colleges

Arizona State University-TempeGateWay Community College
Mesa Community CollegeRio Salado College
Paradise Valley Community College