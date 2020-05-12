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Gilbert, AZ
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4710 E Olney Ave
Last updated July 1 2019 at 7:09 PM

4710 E Olney Ave

4710 E Olney Ave · No Longer Available
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Location

4710 E Olney Ave, Gilbert, AZ 85234

Amenities

in unit laundry
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
garage
pool
Unit Amenities
carpet
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
microwave
oven
range
refrigerator
Property Amenities
parking
playground
pool
bbq/grill
cats allowed
dogs allowed
garage
hot tub
pet friendly
4 BEDROOMS/ 2.5 BATHS. HOME FEATURES BRAND NEW CARPET AND PAINT!!LIVING ROOM AND FAMILY ROOM BOTH HAVE NEW WOOD LAMINATE FLOORING. FORMAL LIVING AREA & LAUNDRY OFF ENTRY. FAMILY ROOM OPENS INTO KITCHEN & FORMAL DINING ROOM MAKING IT GREAT FOR ENTERTAINING AND FAMILY TIME. UPSTAIRS BEDROOMS GOOD SIZED & HAVE AMPLE STORAGE. YOU WILL LOVE THIS LAYOUT!! ENCLOSED SIDE YARD WITH LANDSCAPING IS PERFECT FOR GRILLING OR LOUNGING. COMMUNITY INCLUDES HEATED POOL & SPA, WIDE OPEN GRASSY AREAS & CHILDREN'S PLAYGROUND!! LANDSCAPING INCLUDED IN RENT!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4710 E Olney Ave have any available units?
4710 E Olney Ave doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Gilbert, AZ.
How much is rent in Gilbert, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Gilbert Rent Report.
What amenities does 4710 E Olney Ave have?
Some of 4710 E Olney Ave's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4710 E Olney Ave currently offering any rent specials?
4710 E Olney Ave is not currently offering any rent specials.
Is 4710 E Olney Ave pet-friendly?
Yes, 4710 E Olney Ave is pet friendly.
Does 4710 E Olney Ave offer parking?
Yes, 4710 E Olney Ave offers parking.
Does 4710 E Olney Ave have units with washers and dryers?
Yes, 4710 E Olney Ave offers units with in unit laundry.
Does 4710 E Olney Ave have a pool?
Yes, 4710 E Olney Ave has a pool.
Does 4710 E Olney Ave have accessible units?
No, 4710 E Olney Ave does not have accessible units.
Does 4710 E Olney Ave have units with dishwashers?
Yes, 4710 E Olney Ave has units with dishwashers.
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