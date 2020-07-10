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Gilbert, AZ
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3860 E Longhorn Dr
Last updated June 11 2020 at 11:22 AM

3860 E Longhorn Dr

3860 East Longhorn Drive · No Longer Available
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Location

3860 East Longhorn Drive, Gilbert, AZ 85297
San Tan Ranch

Amenities

patio / balcony
pet friendly
ceiling fan
Unit Amenities
ceiling fan
patio / balcony
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
3860 E Longhorn Dr Available 07/15/20 AVAILABLE 7/15/2020!!! - BEAUTIFUL HOME ABOUT 2.5 MILES SE OF SAN TAN VILLAGES & MALLS W/LOTS OF EATERIES, SHOPS AND MOVIES. ABOUT 2.5 MILES SW OF GATEWAY AIRPORT & 2.5 MILES TO 202 FWY. HIGH SCHOOL ABOUT 1 MILE & ELEMENTARY CLOSER. ALL BEDROOMS HAVE CEILING FANS. KITCHEN ISLAND, PANTRY W/WORK AREA CLOSE & LARGE OPEN FAMILY ROOM. BLINDS THROUGHOUT, EASY CARE YARD W/WATER SYSTEM. HOUSE FACING N/S. COVERED PATIO IN REAR, W/PRIVATE YARD. **RENTER/REALTOR TO VERIFY EVERYTHING IN THE LISTING IS CORRECT INCLUDING BUT NOT LIMITED TO APPLIANCES* TWO PET MAX!! If pets are approved there will be an additional fee of $20 per pet per month and/or $150 Pet deposit per pet. Local Sales Tax & additional 2% Admin fees will apply along with a $150 non-refundable deposit.**

(RLNE5806488)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3860 E Longhorn Dr have any available units?
3860 E Longhorn Dr doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Gilbert, AZ.
How much is rent in Gilbert, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Gilbert Rent Report.
Is 3860 E Longhorn Dr currently offering any rent specials?
3860 E Longhorn Dr is not currently offering any rent specials.
Is 3860 E Longhorn Dr pet-friendly?
Yes, 3860 E Longhorn Dr is pet friendly.
Does 3860 E Longhorn Dr offer parking?
No, 3860 E Longhorn Dr does not offer parking.
Does 3860 E Longhorn Dr have units with washers and dryers?
No, 3860 E Longhorn Dr does not offer units with in unit laundry.
Does 3860 E Longhorn Dr have a pool?
No, 3860 E Longhorn Dr does not have a pool.
Does 3860 E Longhorn Dr have accessible units?
No, 3860 E Longhorn Dr does not have accessible units.
Does 3860 E Longhorn Dr have units with dishwashers?
No, 3860 E Longhorn Dr does not have units with dishwashers.
Does 3860 E Longhorn Dr have units with air conditioning?
No, 3860 E Longhorn Dr does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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