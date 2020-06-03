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Gilbert, AZ
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3301 S Martingale Rd
Last updated October 26 2019 at 9:46 AM

3301 S Martingale Rd

3301 South Martingale Road · No Longer Available
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Location

3301 South Martingale Road, Gilbert, AZ 85297
San Tan Ranch

Amenities

patio / balcony
pet friendly
recently renovated
walk in closets
pool
ceiling fan
Unit Amenities
ceiling fan
fireplace
patio / balcony
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
fire pit
game room
pool
bbq/grill
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
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(RLNE4270465)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3301 S Martingale Rd have any available units?
3301 S Martingale Rd doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Gilbert, AZ.
How much is rent in Gilbert, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Gilbert Rent Report.
What amenities does 3301 S Martingale Rd have?
Some of 3301 S Martingale Rd's amenities include patio / balcony, pet friendly, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3301 S Martingale Rd currently offering any rent specials?
3301 S Martingale Rd is not currently offering any rent specials.
Is 3301 S Martingale Rd pet-friendly?
Yes, 3301 S Martingale Rd is pet friendly.
Does 3301 S Martingale Rd offer parking?
No, 3301 S Martingale Rd does not offer parking.
Does 3301 S Martingale Rd have units with washers and dryers?
No, 3301 S Martingale Rd does not offer units with in unit laundry.
Does 3301 S Martingale Rd have a pool?
Yes, 3301 S Martingale Rd has a pool.
Does 3301 S Martingale Rd have accessible units?
No, 3301 S Martingale Rd does not have accessible units.
Does 3301 S Martingale Rd have units with dishwashers?
No, 3301 S Martingale Rd does not have units with dishwashers.
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