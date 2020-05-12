All apartments in Gilbert
Find more places like 2795 S KEY BISCAYNE Drive.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Gilbert, AZ
/
2795 S KEY BISCAYNE Drive
Last updated June 5 2020 at 2:05 AM

2795 S KEY BISCAYNE Drive

2795 South Key Biscayne Drive · (480) 969-2400
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Gilbert
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Pool
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Parking
See all

Location

2795 South Key Biscayne Drive, Gilbert, AZ 85295

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$1,695

Click to see floorplan

3 Bed · 3 Bath · 1376 sqft

Report This Listing

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
pool
fireplace
microwave
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
pool
garage
TRI LEVEL 3 BEDROOM HOME IN GATED COMMUNITY WITH TANDEM 2 CAR GARAGE IN THE HEART OF GILBERT. ENTER ON GROUND LEVEL BY GARAGE. GO UP THE STAIRS TO LIVING AREA/KITCHEN/DINING/POWDER ROOM PLUS ONE BEDROOM. GO UP THE STAIRS AGAIN TO 2ND BEDROOM, HALL BATH, LAUNDRY NOOK AND MASTER SUITE AND MASTER BATHROOM WITH DOUBLE SINK VANITY, SEPARATE TUB/SHOWER. COMMUNITY FEATURES COMMUNITY POOL AND LAKE. CLOSE TO SAN TAN MALL WITH SHOPPING, RESTAURANTS AND EASY ACCESS TO FREEWAY. PLEASE NOTE THERE IS NO YARD.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2795 S KEY BISCAYNE Drive have any available units?
2795 S KEY BISCAYNE Drive has a unit available for $1,695 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Gilbert, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Gilbert Rent Report.
What amenities does 2795 S KEY BISCAYNE Drive have?
Some of 2795 S KEY BISCAYNE Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2795 S KEY BISCAYNE Drive currently offering any rent specials?
2795 S KEY BISCAYNE Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 2795 S KEY BISCAYNE Drive pet-friendly?
No, 2795 S KEY BISCAYNE Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Gilbert.
Does 2795 S KEY BISCAYNE Drive offer parking?
Yes, 2795 S KEY BISCAYNE Drive does offer parking.
Does 2795 S KEY BISCAYNE Drive have units with washers and dryers?
No, 2795 S KEY BISCAYNE Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 2795 S KEY BISCAYNE Drive have a pool?
Yes, 2795 S KEY BISCAYNE Drive has a pool.
Does 2795 S KEY BISCAYNE Drive have accessible units?
No, 2795 S KEY BISCAYNE Drive does not have accessible units.
Does 2795 S KEY BISCAYNE Drive have units with dishwashers?
Yes, 2795 S KEY BISCAYNE Drive has units with dishwashers.
Have a question for 2795 S KEY BISCAYNE Drive?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Town Commons
1000 S Gilbert Rd
Gilbert, AZ 85296
SanTan by Baron
2910 S Greenfield Rd
Gilbert, AZ 85295
Avana Gilbert
3225 E Baseline Rd
Gilbert, AZ 85234
Acero Cooley Station
3939 East Vest Avenue
Gilbert, AZ 85295
Country Villa Apartments
950 N Gilbert Rd
Gilbert, AZ 85233
BB Living Higley Park by Mark-Taylor
3389 E Liberty Ln
Gilbert, AZ 85296
Elevation SanTan Luxury Apartment Homes
2045 East Boston Street
Gilbert, AZ 85295
Flats at SanTan
2550 S San Tan Village Pkwy
Gilbert, AZ 85295

Similar Pages

Gilbert 1 BedroomsGilbert 2 Bedrooms
Gilbert Apartments with PoolGilbert Dog Friendly Apartments
Gilbert Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Phoenix, AZMesa, AZScottsdale, AZChandler, AZTempe, AZGlendale, AZPeoria, AZ
Surprise, AZAvondale, AZGoodyear, AZCasa Grande, AZQueen Creek, AZBuckeye, AZFountain Hills, AZ
Sun City, AZApache Junction, AZFlorence, AZAnthem, AZTolleson, AZLitchfield Park, AZ

Nearby Neighborhoods

Val Vista LakesThe Islands
Heritage District

Apartments Near Colleges

Arizona State University-TempeGateWay Community College
Mesa Community CollegeRio Salado College
Paradise Valley Community College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity