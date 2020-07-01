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Gilbert, AZ
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2065 S MARTINGALE Road
Last updated May 2 2020 at 6:07 PM

2065 S MARTINGALE Road

2065 South Martingale Road · No Longer Available
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Location

2065 South Martingale Road, Gilbert, AZ 85295
Lyons Gate

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
basketball court
parking
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2065 S MARTINGALE Road have any available units?
2065 S MARTINGALE Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Gilbert, AZ.
How much is rent in Gilbert, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Gilbert Rent Report.
What amenities does 2065 S MARTINGALE Road have?
Some of 2065 S MARTINGALE Road's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2065 S MARTINGALE Road currently offering any rent specials?
2065 S MARTINGALE Road is not currently offering any rent specials.
Is 2065 S MARTINGALE Road pet-friendly?
No, 2065 S MARTINGALE Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Gilbert.
Does 2065 S MARTINGALE Road offer parking?
Yes, 2065 S MARTINGALE Road offers parking.
Does 2065 S MARTINGALE Road have units with washers and dryers?
Yes, 2065 S MARTINGALE Road offers units with in unit laundry.
Does 2065 S MARTINGALE Road have a pool?
Yes, 2065 S MARTINGALE Road has a pool.
Does 2065 S MARTINGALE Road have accessible units?
No, 2065 S MARTINGALE Road does not have accessible units.
Does 2065 S MARTINGALE Road have units with dishwashers?
Yes, 2065 S MARTINGALE Road has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
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