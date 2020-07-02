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839 E Jacob St
Last updated May 30 2020 at 9:50 AM

839 E Jacob St

839 East Jacob Street · No Longer Available
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Location

839 East Jacob Street, Chandler, AZ 85225

Amenities

granite counters
Unit Amenities
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Property Amenities
AVAILABLE 5/15/2020!!! - TWO YEAR LEASE! BEAUTIFUL HOME FEATURES 42'' MAPLE CABINETS WITH CROWN MOLDING, GRANITE COUNTERTOPS WITH UNDERMOUNTED SINK, SEPERATE TUB AND SHOWER AT MASTER BATH, RO AND SOFT WATER LOOP INCLUDED, 18X18'' TILE IN KITCHEN, UTILITY ROOM, & BATHROOMS!! THIS IS A MUST SEE! **RENTER/REALTOR TO VERIFY EVERYTHING IN THE LISTING IS CORRECT INCLUDING BUT NOT LIMITED TO APPLIANCES* NO PETS! Local Sales Tax & additional 2% Admin fees will apply along with a $150 non-refundable deposit.**

(RLNE4408237)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 839 E Jacob St have any available units?
839 E Jacob St doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chandler, AZ.
How much is rent in Chandler, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chandler Rent Report.
Is 839 E Jacob St currently offering any rent specials?
839 E Jacob St is not currently offering any rent specials.
Is 839 E Jacob St pet-friendly?
No, 839 E Jacob St is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chandler.
Does 839 E Jacob St offer parking?
No, 839 E Jacob St does not offer parking.
Does 839 E Jacob St have units with washers and dryers?
No, 839 E Jacob St does not offer units with in unit laundry.
Does 839 E Jacob St have a pool?
No, 839 E Jacob St does not have a pool.
Does 839 E Jacob St have accessible units?
No, 839 E Jacob St does not have accessible units.
Does 839 E Jacob St have units with dishwashers?
No, 839 E Jacob St does not have units with dishwashers.
Does 839 E Jacob St have units with air conditioning?
No, 839 E Jacob St does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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