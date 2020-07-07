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Avondale, AZ
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822 S. 117th Drive
Last updated February 7 2020 at 12:17 PM

822 S. 117th Drive

822 South 117th Drive · No Longer Available
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Location

822 South 117th Drive, Avondale, AZ 85323
Glenhurst

Amenities

walk in closets
Unit Amenities
walk in closets
Property Amenities
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No Pets Allowed

(RLNE2747309)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 822 S. 117th Drive have any available units?
822 S. 117th Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Avondale, AZ.
How much is rent in Avondale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Avondale Rent Report.
Is 822 S. 117th Drive currently offering any rent specials?
822 S. 117th Drive is not currently offering any rent specials.
Is 822 S. 117th Drive pet-friendly?
No, 822 S. 117th Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Avondale.
Does 822 S. 117th Drive offer parking?
No, 822 S. 117th Drive does not offer parking.
Does 822 S. 117th Drive have units with washers and dryers?
No, 822 S. 117th Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 822 S. 117th Drive have a pool?
No, 822 S. 117th Drive does not have a pool.
Does 822 S. 117th Drive have accessible units?
No, 822 S. 117th Drive does not have accessible units.
Does 822 S. 117th Drive have units with dishwashers?
No, 822 S. 117th Drive does not have units with dishwashers.
Does 822 S. 117th Drive have units with air conditioning?
No, 822 S. 117th Drive does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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