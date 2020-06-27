3722 N. Lavender Lane

Amenities
POOL, FIREPIT AND MORE!! DON'T MISS OUT ON THIS HOUSE! - 3 BEDROOM 2.5 BATH WITH A LARGE REAR YARD THAT HAS A POOL, A FIREPIT AND SITTING AREA, A PUTTING GREEN WITH A CHIPPING AREA AND IS LOCATED IN A CUL-DE-SAC ON A CORNER LOT IN A LAKE SUBDIVISION. THERE IS A LIVING ROOM AND A SEPARATE FAMILY ROOM WITH A FIREPLACE. THE KITCHEN HAS ALL APPLIANCES, A BREAKFAST BAR AND A PANTRY. THERE IS ALSO A FORMAL DINING AREA. THE MASTER BEDROOM IS ON THE GROUND FLOOR WITH A WALK-IN CLOSET, DOUBLE SINKS, A ROMAN TUB AND AN EXIT TO THE REAR YARD. VAULTED CEILINGS, FANS, 2'' BLINDS AND CERAMIC TILE. THE LOFT HAS BUILT-IN SHELVES AS DOES THE 2ND AND 3RD BEDROOMS. EASY ACCESS TO THE 101 AND I-10.
(RLNE5040468)