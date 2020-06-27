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Avondale, AZ
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3722 N. Lavender Lane
Last updated July 25 2019 at 10:36 AM

3722 N. Lavender Lane

3722 N Lavender Ln · No Longer Available
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Location

3722 N Lavender Ln, Avondale, AZ 85392
Garden Lakes

Amenities

putting green
pet friendly
walk in closets
pool
fire pit
fireplace
Unit Amenities
fireplace
walk in closets
Property Amenities
fire pit
pool
putting green
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
POOL, FIREPIT AND MORE!! DON'T MISS OUT ON THIS HOUSE! - 3 BEDROOM 2.5 BATH WITH A LARGE REAR YARD THAT HAS A POOL, A FIREPIT AND SITTING AREA, A PUTTING GREEN WITH A CHIPPING AREA AND IS LOCATED IN A CUL-DE-SAC ON A CORNER LOT IN A LAKE SUBDIVISION. THERE IS A LIVING ROOM AND A SEPARATE FAMILY ROOM WITH A FIREPLACE. THE KITCHEN HAS ALL APPLIANCES, A BREAKFAST BAR AND A PANTRY. THERE IS ALSO A FORMAL DINING AREA. THE MASTER BEDROOM IS ON THE GROUND FLOOR WITH A WALK-IN CLOSET, DOUBLE SINKS, A ROMAN TUB AND AN EXIT TO THE REAR YARD. VAULTED CEILINGS, FANS, 2'' BLINDS AND CERAMIC TILE. THE LOFT HAS BUILT-IN SHELVES AS DOES THE 2ND AND 3RD BEDROOMS. EASY ACCESS TO THE 101 AND I-10.

(RLNE5040468)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3722 N. Lavender Lane have any available units?
3722 N. Lavender Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Avondale, AZ.
How much is rent in Avondale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Avondale Rent Report.
What amenities does 3722 N. Lavender Lane have?
Some of 3722 N. Lavender Lane's amenities include putting green, pet friendly, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3722 N. Lavender Lane currently offering any rent specials?
3722 N. Lavender Lane is not currently offering any rent specials.
Is 3722 N. Lavender Lane pet-friendly?
Yes, 3722 N. Lavender Lane is pet friendly.
Does 3722 N. Lavender Lane offer parking?
No, 3722 N. Lavender Lane does not offer parking.
Does 3722 N. Lavender Lane have units with washers and dryers?
No, 3722 N. Lavender Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 3722 N. Lavender Lane have a pool?
Yes, 3722 N. Lavender Lane has a pool.
Does 3722 N. Lavender Lane have accessible units?
No, 3722 N. Lavender Lane does not have accessible units.
Does 3722 N. Lavender Lane have units with dishwashers?
No, 3722 N. Lavender Lane does not have units with dishwashers.
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