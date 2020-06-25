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Avondale, AZ
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12510 W. Washington Street
Last updated May 15 2019 at 10:34 AM

12510 W. Washington Street

12510 West Washington Street · No Longer Available
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Location

12510 West Washington Street, Avondale, AZ 85323
Coldwater Springs

Amenities

garage
walk in closets
ceiling fan
carpet
range
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
range
walk in closets
Property Amenities
parking
garage
COLDWATER SPRINGS - GREAT 3 BEDROOM 2 BATH PLUS A DEN WITH NEW CARPETING, DESIGNER ARCHES, TILE COUNTER TOPS IN DEN AND DINING AREA, SHUTTERS AND 2'' BLINDS, FRENCH DOORS WITH IN DOOR BLINDS. CERAMIC TILE IN ENTRY, KITCHEN, DINING AREA AND BATHS. CEILING FANS THROUGHOUT. NEW FLAT TOP STOVE IN KITCHEN. BAY WINDOW IN MASTER BEDROOM AND WALK-IN CLOSET WITH LOTS OF SHELVES. GARAGE HAS BUILT IN CABINETS. EASY ACCESS TO SHOPPING AND I-10.***YARD CLEANUP TO BE DONE***ROCK INSTALL IN BACKYARD***NO GRASS***SORRY NO PETS ALLOWED

No Pets Allowed

(RLNE4869427)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12510 W. Washington Street have any available units?
12510 W. Washington Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Avondale, AZ.
How much is rent in Avondale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Avondale Rent Report.
What amenities does 12510 W. Washington Street have?
Some of 12510 W. Washington Street's amenities include garage, walk in closets, and ceiling fan. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12510 W. Washington Street currently offering any rent specials?
12510 W. Washington Street is not currently offering any rent specials.
Is 12510 W. Washington Street pet-friendly?
No, 12510 W. Washington Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Avondale.
Does 12510 W. Washington Street offer parking?
Yes, 12510 W. Washington Street offers parking.
Does 12510 W. Washington Street have units with washers and dryers?
No, 12510 W. Washington Street does not offer units with in unit laundry.
Does 12510 W. Washington Street have a pool?
No, 12510 W. Washington Street does not have a pool.
Does 12510 W. Washington Street have accessible units?
No, 12510 W. Washington Street does not have accessible units.
Does 12510 W. Washington Street have units with dishwashers?
No, 12510 W. Washington Street does not have units with dishwashers.
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