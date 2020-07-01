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Avondale, AZ
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12396 W. Sherman St.
Last updated January 14 2020 at 9:45 PM

12396 W. Sherman St.

12396 West Sherman Street · No Longer Available
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Location

12396 West Sherman Street, Avondale, AZ 85323
Coldwater Springs

Amenities

in unit laundry
pet friendly
ceiling fan
carpet
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
in unit laundry
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
CHARMING HOME IN DESIRABLE COLDWATER SPRINGS - NEW INTERIOR PAINT 12/2019 AND NEW CARPET THROUGHOUT 12/2019 TILED ENTRY, KITCHEN AND BATHS. KITCHEN HAS PANTRY AND ISLAND, FORMAL DINING, CEILING FAN IN LIVING ROOM, MASTER BEDROOM HAS BAY WINDOWS, MASTER BATH HAS DOUBLE SINKS, FULL HALL BATH, DESERT FRONT AND BACK YARDS, INSIDE LAUNDRY INCLUDES WASHER AND DRYER. CORNER LOT AND NORTH/SOUTH EXPOSURE. CLOSE TO I-10, PARKS AND GOLF WITH EASY ACCESS TO GLENDALE ARENA AND WESTGATE CITY CENTER.

(RLNE2499763)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12396 W. Sherman St. have any available units?
12396 W. Sherman St. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Avondale, AZ.
How much is rent in Avondale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Avondale Rent Report.
What amenities does 12396 W. Sherman St. have?
Some of 12396 W. Sherman St.'s amenities include in unit laundry, pet friendly, and ceiling fan. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12396 W. Sherman St. currently offering any rent specials?
12396 W. Sherman St. is not currently offering any rent specials.
Is 12396 W. Sherman St. pet-friendly?
Yes, 12396 W. Sherman St. is pet friendly.
Does 12396 W. Sherman St. offer parking?
No, 12396 W. Sherman St. does not offer parking.
Does 12396 W. Sherman St. have units with washers and dryers?
Yes, 12396 W. Sherman St. offers units with in unit laundry.
Does 12396 W. Sherman St. have a pool?
No, 12396 W. Sherman St. does not have a pool.
Does 12396 W. Sherman St. have accessible units?
No, 12396 W. Sherman St. does not have accessible units.
Does 12396 W. Sherman St. have units with dishwashers?
No, 12396 W. Sherman St. does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
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