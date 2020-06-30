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Avondale, AZ
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102 W ELY Lane
Last updated February 17 2020 at 12:58 AM

102 W ELY Lane

102 West Ely Lane · No Longer Available
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Location

102 West Ely Lane, Avondale, AZ 85323
Old Avondale

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
recently renovated
pool
ceiling fan
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
pool
MOVE IN READY!! BEAUTIFUL NEWLY REMODELED 3 BD HOME WITH PLENTY OF UPGRADES. KITCHEN HAS WHITE CABINETS, GRANITE COUNTER TOPS, AND BLACK APPLIANCES. NEW INTERIOR PAINT, CERAMIC TILE, FAUX WOOD BLINDS, AND CEILING FANS COMPLIMENT THE INTERIOR OF THIS HOME. ALL 3 BEDROOMS ARE SPACIOUS IN SIZE WITH PLENTY OF CLOSET SPACE. BACKYARD IS GREAT FOR ENTERTAINING FAMILY AND GUEST..ENJOY THE COVERED PATIO AND SPARKLING POOL. LOW MAINTENANCE FRONT AND BACK LANDSCAPING. CLOSE TO SCHOOLS, MAJOR FREEWAYS, SHOPPING, AND MOUNTAIN TRAILS. *** SORRY NO PETS ALLOWED**

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 102 W ELY Lane have any available units?
102 W ELY Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Avondale, AZ.
How much is rent in Avondale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Avondale Rent Report.
What amenities does 102 W ELY Lane have?
Some of 102 W ELY Lane's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 102 W ELY Lane currently offering any rent specials?
102 W ELY Lane is not currently offering any rent specials.
Is 102 W ELY Lane pet-friendly?
No, 102 W ELY Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Avondale.
Does 102 W ELY Lane offer parking?
No, 102 W ELY Lane does not offer parking.
Does 102 W ELY Lane have units with washers and dryers?
No, 102 W ELY Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 102 W ELY Lane have a pool?
Yes, 102 W ELY Lane has a pool.
Does 102 W ELY Lane have accessible units?
No, 102 W ELY Lane does not have accessible units.
Does 102 W ELY Lane have units with dishwashers?
Yes, 102 W ELY Lane has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
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