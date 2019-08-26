6833 SPRING BEAUTY CT

Amenities
BEAUTIFUL COLONIAL HOME IN DAVENTRY. THIS HOUSE HAS EVERYTHING*HARDWOOD FLOORS, CROWN MOLDING, BUILT-INS, LIBRARY ON MAIN LEVEL*LARGE COUNTY KITCHEN, BREAKFAST NOOK, FAMILY ROOM LEADING TO A BACK DECK*PATIO*5-BEDROOMS*MASTER BR WITH SITTING AREA, 3 CLOSETS*BATH W/SEPARATE SHOWER & SOAKING TUB*THREE ADDITIONAL LARGE BR'S ON UPPER LEVEL*HALL BATH WITH TWO VANITIES*SKY LIGHTS ON UPPER LEVEL*FULL HOUSE FAN*PRIVACY*WOODS*PARKLAND*CONVENIENT TO SHOPPING, RECREATION,RESTAURANTS, AND TRANSPORTATION.