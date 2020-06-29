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San Antonio, TX
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15119 Spring Mist
Last updated September 14 2019 at 11:36 AM

15119 Spring Mist

15119 Spring Mist · No Longer Available
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Location

15119 Spring Mist, San Antonio, TX 78247
Spring Creek

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
pet friendly
garage
walk in closets
Unit Amenities
ceiling fan
fireplace
granite counters
hardwood floors
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
CUTE 3/2 WITH LOTS OF UPDATES IN THE DESIRED NORTH EAST SCHOOL DISTRICT - CUTE 3/2 WITH LOTS OF UPDATES IN THE DESIRED NORTH EAST SCHOOL DISTRICT*LAMINATE WOOD FLOORS*FIREPLACE IN LIVING*GRANITE COUNTERTOPS*CEILING FANS*MASTER HAS WALK-IN CLOSET*COVERED PATIO & DECKING*2 CAR GARAGE W/ OPENER*$55 APP FEE PER PERSON NON REFUNDABLE*APP FEES, 1ST MONTHS RENT, PET FEE(S), & SEC. DEPOSIT MUST BE IN CERTIFIED FUNDS I.E. CASHIER'S CHECK OR MONEY ORDER*LEASE MUST COMMENCE WITHIN 10 DAYS OF APPROVAL*NO PITT BULLS, ROTTWEILERS, OR DOBERMANS

(RLNE4230151)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 15119 Spring Mist have any available units?
15119 Spring Mist doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 15119 Spring Mist have?
Some of 15119 Spring Mist's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 15119 Spring Mist currently offering any rent specials?
15119 Spring Mist is not currently offering any rent specials.
Is 15119 Spring Mist pet-friendly?
Yes, 15119 Spring Mist is pet friendly.
Does 15119 Spring Mist offer parking?
Yes, 15119 Spring Mist offers parking.
Does 15119 Spring Mist have units with washers and dryers?
No, 15119 Spring Mist does not offer units with in unit laundry.
Does 15119 Spring Mist have a pool?
No, 15119 Spring Mist does not have a pool.
Does 15119 Spring Mist have accessible units?
No, 15119 Spring Mist does not have accessible units.
Does 15119 Spring Mist have units with dishwashers?
No, 15119 Spring Mist does not have units with dishwashers.
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