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Round Rock, TX
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1508 Woodhill DR
Last updated October 26 2019 at 7:49 PM

1508 Woodhill DR

1508 Woodhill Drive · No Longer Available
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Location

1508 Woodhill Drive, Round Rock, TX 78681
Cimarron

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
oven
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
AMAZING TOTALLY REDONE 3 BEDROOM, 2 BATHROOM, 2 CAR GARAGE HOME IN HIGHLY SOUGHT AFTER CIMARRON SUBDIVISION WITH FABULOUS UPGRADES THROUGHOUT! SOME OF THE UPGRADES OF THIS LIGHT, BRIGHT & OPEN FLOOR PLAN INCLUDE: NEW FLOORING, CABINETS, COUNTERTOPS, PAINT, UPDATED BATHROOMS (MASTER HAS A WALK IN SHOWER), & BEAUTIFUL EXTENDED DECK! THIS WONDERFUL HOME SITS ON A LARGE LOT WITH HUGE TREES! THE KITCHEN HAS UPGRADED STAINLESS STEEL APPLIANCES & IS OPEN TO THE BREAKFAST AREA & LARGE FAMILY ROOM WITH A FIREPLACE

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1508 Woodhill DR have any available units?
1508 Woodhill DR doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Round Rock, TX.
How much is rent in Round Rock, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Round Rock Rent Report.
What amenities does 1508 Woodhill DR have?
Some of 1508 Woodhill DR's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1508 Woodhill DR currently offering any rent specials?
1508 Woodhill DR is not currently offering any rent specials.
Is 1508 Woodhill DR pet-friendly?
No, 1508 Woodhill DR is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Round Rock.
Does 1508 Woodhill DR offer parking?
Yes, 1508 Woodhill DR offers parking.
Does 1508 Woodhill DR have units with washers and dryers?
No, 1508 Woodhill DR does not offer units with in unit laundry.
Does 1508 Woodhill DR have a pool?
No, 1508 Woodhill DR does not have a pool.
Does 1508 Woodhill DR have accessible units?
No, 1508 Woodhill DR does not have accessible units.
Does 1508 Woodhill DR have units with dishwashers?
Yes, 1508 Woodhill DR has units with dishwashers.
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