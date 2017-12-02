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Plano, TX
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5805 Spring Glade Court
Last updated July 10 2019 at 11:01 PM

5805 Spring Glade Court

5805 Spring Glade Court · No Longer Available
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Location

5805 Spring Glade Court, Plano, TX 75093

Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
fireplace
media room
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
ice maker
microwave
oven
patio / balcony
Property Amenities
parking
bbq/grill
cats allowed
dogs allowed
garage
media room
pet friendly
*INSTRUCTIONS AND ALL REQUIRED FORMS IN MEDIA SECTION OF MLS. Only provided forms will be accepted at time of application***BEAUTIFUL LOCATION ON QUIET CUL DE SAC. LUSH LANDSCAPING AND ATTENTION TO EVERY LUXURIOUS DETAIL. BEAUTIFUL LAYOUT FEATURING STUDY, FORMAL DINING, MASTER BEDROOM RETREAT WITH SEE THROUGH FIREPLACE, EXTENSIVE BUILT INS, CUSTOM CABINETRY, 3 LARGE SECONDARY BEDROOMS. MEDIA ROOM UPSTAIRS. 3 CAR GARAGE WITH ELECTRIC PRIVACY GATE. PETS ON A CASE BY CASE BASIS, NO SMOKING.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5805 Spring Glade Court have any available units?
5805 Spring Glade Court doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Plano, TX.
How much is rent in Plano, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Plano Rent Report.
What amenities does 5805 Spring Glade Court have?
Some of 5805 Spring Glade Court's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5805 Spring Glade Court currently offering any rent specials?
5805 Spring Glade Court is not currently offering any rent specials.
Is 5805 Spring Glade Court pet-friendly?
Yes, 5805 Spring Glade Court is pet friendly.
Does 5805 Spring Glade Court offer parking?
Yes, 5805 Spring Glade Court offers parking.
Does 5805 Spring Glade Court have units with washers and dryers?
No, 5805 Spring Glade Court does not offer units with in unit laundry.
Does 5805 Spring Glade Court have a pool?
No, 5805 Spring Glade Court does not have a pool.
Does 5805 Spring Glade Court have accessible units?
No, 5805 Spring Glade Court does not have accessible units.
Does 5805 Spring Glade Court have units with dishwashers?
Yes, 5805 Spring Glade Court has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.
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