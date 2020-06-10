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3512 Bahama Drive
Last updated February 14 2020 at 6:01 AM

3512 Bahama Drive

3512 Bahama Drive · No Longer Available
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Location

3512 Bahama Drive, Plano, TX 75074

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
Property Amenities
game room
parking
pool
garage
media room
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3512 Bahama Drive have any available units?
3512 Bahama Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Plano, TX.
How much is rent in Plano, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Plano Rent Report.
What amenities does 3512 Bahama Drive have?
Some of 3512 Bahama Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3512 Bahama Drive currently offering any rent specials?
3512 Bahama Drive is not currently offering any rent specials.
Is 3512 Bahama Drive pet-friendly?
No, 3512 Bahama Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Plano.
Does 3512 Bahama Drive offer parking?
Yes, 3512 Bahama Drive offers parking.
Does 3512 Bahama Drive have units with washers and dryers?
No, 3512 Bahama Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 3512 Bahama Drive have a pool?
Yes, 3512 Bahama Drive has a pool.
Does 3512 Bahama Drive have accessible units?
No, 3512 Bahama Drive does not have accessible units.
Does 3512 Bahama Drive have units with dishwashers?
Yes, 3512 Bahama Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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