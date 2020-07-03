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3504 Bahama Drive
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3504 Bahama Drive

3504 Bahama Drive · No Longer Available
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Location

3504 Bahama Drive, Plano, TX 75074

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
stainless steel
guest suite
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
range
stainless steel
Property Amenities
game room
parking
garage
guest suite
media room
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3504 Bahama Drive have any available units?
3504 Bahama Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Plano, TX.
How much is rent in Plano, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Plano Rent Report.
What amenities does 3504 Bahama Drive have?
Some of 3504 Bahama Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3504 Bahama Drive currently offering any rent specials?
3504 Bahama Drive is not currently offering any rent specials.
Is 3504 Bahama Drive pet-friendly?
No, 3504 Bahama Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Plano.
Does 3504 Bahama Drive offer parking?
Yes, 3504 Bahama Drive offers parking.
Does 3504 Bahama Drive have units with washers and dryers?
No, 3504 Bahama Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 3504 Bahama Drive have a pool?
No, 3504 Bahama Drive does not have a pool.
Does 3504 Bahama Drive have accessible units?
No, 3504 Bahama Drive does not have accessible units.
Does 3504 Bahama Drive have units with dishwashers?
Yes, 3504 Bahama Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.
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Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

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