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1809 Los Rios Boulevard
Last updated May 31 2019 at 9:56 AM

1809 Los Rios Boulevard

1809 Los Rios Boulevard · No Longer Available
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Location

1809 Los Rios Boulevard, Plano, TX 75074

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
oven
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
WONDERFUL UPDATED CUSTOM HOME IN A GOLF COURSE COMMUNITY. RECENTLY UPDATED : GRANITE-SINK-FAUCET-STAINLESS APPLIANCES IN KITCHEN; PAINT; NEW MIRRORS, FAUCETS AND SINKS IN BATHROOMS; NEW LIGHT FIXTURES, CEILING FANS; PAINTED PANELING & WAINSCOT; CARPET IN LR;, SKIP TROWEL WALLS & WHITE CABINETS; C-TILE C-TOPS IN HALL BATH WITH COORDINATING TEXTURED & PAINTED WALLS; VERY HIGH CEILING IN LARGE LIVING ROOM. NEW ROOF, KITCHEN OPENS TO BREAKFAST AREA AND FAMILY ROOM. CORNER LOT, LARGE BACK YARD. minimum 2 year lease required. $100 application fee per family.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1809 Los Rios Boulevard have any available units?
1809 Los Rios Boulevard doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Plano, TX.
How much is rent in Plano, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Plano Rent Report.
What amenities does 1809 Los Rios Boulevard have?
Some of 1809 Los Rios Boulevard's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1809 Los Rios Boulevard currently offering any rent specials?
1809 Los Rios Boulevard is not currently offering any rent specials.
Is 1809 Los Rios Boulevard pet-friendly?
No, 1809 Los Rios Boulevard is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Plano.
Does 1809 Los Rios Boulevard offer parking?
Yes, 1809 Los Rios Boulevard offers parking.
Does 1809 Los Rios Boulevard have units with washers and dryers?
No, 1809 Los Rios Boulevard does not offer units with in unit laundry.
Does 1809 Los Rios Boulevard have a pool?
No, 1809 Los Rios Boulevard does not have a pool.
Does 1809 Los Rios Boulevard have accessible units?
No, 1809 Los Rios Boulevard does not have accessible units.
Does 1809 Los Rios Boulevard have units with dishwashers?
Yes, 1809 Los Rios Boulevard has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.
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